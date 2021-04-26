توماس توخيل: لدينا الكثير غداً لريال مدريد.. وهازارد له معاملة خاصة

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أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي، إستعداداً لمباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بقيادة الفرنسي زيدان المدير الفني للفريق.

قال: " الفريق في أهب إستعدادته في مباراة الغد أمام ريال مدريد، ولا يغيب عهن صفوف الفريق إلا كوفاسيتش، والجميع حاضر ومستعد للمباراة".

‏ وأكمل : "هذه أفضل طريقة نصل بها إلى مباراة في دوري الأبطال، بعد فوز مهم في نهاية الأسبوع، لا يتعين عليَّ أن أقول للاعبين أن يكونوا واثقين، لأنهم يلعبون على أعلى مستوى، ولا يتركون المنافس يلعب في أفضل حالاته".

‏ وواصل : "لا تتوقع مني القيام بأشياء مجنونة ضد ريال مدريد، نريد أن يكون الفريق جائعًا وأن يكون مغامرًا".

وزاد : "لا يمكن أن أتخيل أي ميزة بسبب الأوضاع التي حصلت، أنا أثق في الحكام والاتحاد الأوروبي بنسبة 100%".

‏وأردف : " تشيلسي و ريال مدريد كلاهما يستحق التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، ولا يجب أن يُطردوا بسبب أوضاع سياسية رياضية خارج الملعب".

وأضاف: " لديَّ إيمان قوي في الفريق للحفاظ على مستواهم العالي - قد تكون الخطوة التالية هي المحافظة والاستمرار على المستوى الذي نحن عليه الآن".

وأكمل: "أنا رجل محظوظ جدًا، رجل محظوظ، أنا ممتن جدًا. عندما بدأت في أكاديمية كرة القدم، كان كل يوم مختلفًا، لقد استمتعت كل يوم مع فرق أقل من 14 عامًا ثم 15 عامًا و 19 عامًا. كانت هذه الفرصة بالفعل هدية كبيرة".

دور الأبطال النسخة الجديده

وواصل : "‏ وعن شكل جديد لدوري الأبطال الموسم المقبل، لست متأكدًا مما إذا كنت أرغب في ذلك، من الصعب جدًا أن أكون متحمسًا، أنا لست سعيدًا بذلك، على الإطلاق".

وزاد: " وعن طريقة التفلب علي زيدان، يجب أن أكون على سجيتي، هذه هي الإستراتيجية، اعتمد على نفسك وقوتك وافعل الأشياء التي تجعلك واثقًا نأمل ألّا نبالغ في التفكير أكثر".

إيدين هازرد مع ريال مدريد

وأردف: " وعن إيدين لاعب ذو جودة عالية ولاعب رئيسي هنا لسنوات عديدة في هذا النادي والدوري، لقد حسم المباريات باستمرار للنادي هنا، بالطبع، تحدثنا عنه كثيرًا".

‏وأختتم : "لقد كان لاعبًا رئيسيًا في هذا النادي ولكن الآن هو يلعب لريال مدريد. إنه لائق، وعاد في المباراة الأخيرة. إذا لعب، فأنا متأكد من أنه يريد أن يثبت نفسه. لدي احترام كبير له. إنه لاعب كبير، ولدينا الكثير من الناس هنا يعرفونه جيدًا، ريال مدريد لديه الكثير من اللاعبين المتميزين، ولن يحدث فرقًا إذا لعب هازارد أم لا".