/628760/محمد-كمال-مرعي-يستقبل-صاحب-كافيه-متنقل-لحل-مشكلة-ترخيص-مشروعه

استقبلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، الشاب حسام جبر، صاحب مشروع "كافيه متنقل"، لحل مشكلة الترخيص لمشروعه، في إطار قانون وحدات الطعام المتنقلة.

مشروعات البرلمان تستمع للشاب حسام لحل مشكلته

واستمع النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، للشاب حسام جبر، وطبيعة مشكلته، الذي قرر أن يستغل عربيته فى عمل مشروع "كافيه متنقل"، لتصبح سيارته أشهر سيارة لعمل المشروبات الساخنة فى مصر ، وسبب عدم إصدار ترخيص له في إطار قانون وحدات الطعام المتنقلة، حيث أشار جبر إلي أنه سعي لإصدار ترخيص وفقا للقانون والذي صدر في عام 2018، ولكنه لم يتمكن .

ويقول "حسام": "أنا شاب زى أى شاب خريج جامعة، حبيت لما أجى أعمل فكرة مشروع تكون فكرة جديدة بدأت مشروعى من سنة وشهرين وكانت فكرته إنى احط ماكينة أسبريسو في عربيتى، وفكرة المشروع إنى بعمل المشروب اللى هتشربه قدام عينيك، ده غير عناصر الجذب اللى اعتمدت عليها من لون العربية وتيشيرتات اللى هو الزى الرسمى وغيره".

وأضاف أن هدفه أن يحصل علي الترخيص ليمارس عمله بشكل قانوني، وأنه يريد أن يوافق حي الدقي علي إصدار الترخيص وتسهيل إجراءاته، لافتا إلي أنه يريد أن يعمل بشكل قانوني وسليم، وفقا لقانون عربات الطعام المتنقلة.

كمال مرعي يتواصل مع محافظ الجيزة لحل المشكلة

وخلال اللقاء، قام النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل هاتفيا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأخطره بالمشكلة، وطلب منه التوجيه بإنهاء مشكلة الترخيص تفعيلا لقانون وحدات الطعام المتنقلة، ولدعم ومساندة الشباب.

وقال مرعي، إن محافظ الجيزة، وجه حي الدقي بسرعة فحص طلب الترخيص وإنهاء الإجراءات، وتم التواصل مع رئيس حي الدقي لاستقبال الشاب حسام جبر، وإنهاء إجراءات التراخيص.

وأضاف مرعي، أن اللجنة تهتم بالتواصل مع الشباب وتشجيعهم ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتشجيع علي إقامة مشروعات عربات ووحدات الطعام المتنقلة، مؤكدا أن اللجنة علي استعداد للتواصل مع أي مواطن لديه مشكلة في إنهاء إجراءات ترخيص مثل هذه المشروعات طالما مستوفية للشروط القانونية.

وتابع مرعي: "نعمل من منطلق توجيهات القيادة السياسية بدعم ومساندة الشباب، والدولة كلها حكومة ومجلس نواب، حريصة علي دعم الشباب، ودعم أي أفكار تساعد علي خلق فرص عمل للشباب".

وأشار إلي أن اللجنة تحرص علي ضرورة تفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، علي أرض الواقع، ووجهت جميع المحافظات بتفعيل القانون، نظرا لأهميته في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، مؤكدا أن أي تشريع يتم تفعيله ويحتاج للتعديل ويواجه عقبات في التطبيق، سيتم تعديله.