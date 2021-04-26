/628766/شريف-إكرامي-اتبهدلت-في-أوروبا-ومحدش-احترمني-والسوشيال-ميديا-خاربة-بيتي

أكد شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز الاأول وحارس الأهلي السابق، ولاعب المنتخب، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة، علي قناة المحور خلال شهر رمضان، معلق علي فترة الإحترافية في الخارج، والهجوم عليه من السوشيال ميديا.

قال: " سافرت في أول فترة إحترافي في الخارج في هولنده، وكانت تجربة غير ناجحه ليا هناك، أنا كنت محترف هناك علشان ألعب مش أقعد علي الدكة".

وأكمل: " سبت هولنده وكانت معايا مراتي وقتها وكانت حامل، وبهدلتها معيا، وسبت ناديا في هولندا وجالي عقد في تركيا بعدها علي طول".

وواصل: " لما وصلت لتركيا لقيت الوضع هناك مش كويس، علشان الشقة أنا ومراتي، وروحت النادي ملعبتش أساسي ودا ساعدني علي قرار الرحيل".

وأختتم: " مشيت من تركيا بعد أول مباراة ليا هناك، علشان ملعبتش أساسي والشقة هناك مكنتش كويسة، وأخدت مراتي وقعدنا في فندق علشان الوضع كان مش كويس".

وعن هجوم السوشيال ميديا

قال: " السوشيال ميديا عاملالي الكثير من المشاكل، بسبب ردرد الأفعال من قبل الجمهور علي مواقع السوشيال ميديا".

وأكمل: " قفلت حسابي علي السوشيال ميديا منذ 6 سنين بسبب الهجوم، وكمان علشان أركز في حراسة المرمي".

وواصل: " السوشيال ميديا مش بتحترم خصوصيات الناس ولا أفراد عائلته، وخاصتاً في الألفاظ الغير محسوبة علي الجمهور ولكن بتأثر علي المجهة إليه".

وزاد: " ابني دلوقتي عنده 12 سنة وبيدخل علي السوشيال ميديا وبيقرأ عليها، ودا عملي مشكلة في الأول وكان بيسأل علي الهجوم اللي كان بيحصل علايا علي حسابي، أو الرسائل التي كانت تصله علي حسابة".

وأضاف: " أبني دلوقتي عندي بكل حاجه في الدنيا وهو أهم حاجه عندي، وبعلمة دلوقتي إذاي يتغلب علي الهجوم ده".

وأختتم: " بحاول أعلم ابني الفترة دي التغلب علي الهجوم اللي بيحصل عليه او عليا عي الصفحة، وأنه يفضل ماشي بيطبعته أنه ميغرش من نفسه علشان حد، طول ما هو ماشي صح".