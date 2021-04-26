أخطاء ومشاهد غير منطقية في مسلسل ملوك الجدعنة..والجمهور: "أشبه بالهندي"

/628767/أخطاء-ومشاهد-غير-منطقية-في-مسلسل-ملوك-الجدعنةوالجمهور-أشبه-بالهندي

شهد مسلسل ملوك الجدعنة بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد، إقبالًا واسعًا من قبل العديد من الجماهير، حيث يعتبر المسلسل من الأعمال الدرامية التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أعربوا عن آرائهم بأداء الشخصيات التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان"سفينة" وعمرو يوسف "سرية" وجدعنة ولاد البلد التي توجد في كل منطقة شعبية.

دوت الخليج يرصد الشبه بين مسلسل ملوك الجدعنة بالمسلسلات الهندية، الذي استطاع لفت أنظار الجمهور على مدار الفترة الماضية.

وجه الشبه بين مسلسل ملوك الجدعنة والمسلسلات الهندية

لن يخلوا المسلسل من المشاهد التي لاقت تساؤلات حول كونها "غير منطقة" ، فهي لن تمر على عقل المشاهد مرور الكرام، بل أعتبروها اشبة بالمسلسلات الهندية التي يُضرب فيها البطل بالسلاح في جسده فينتزعة بيديه ويعود للحياة مرة أخرى، أو يتلقى فيها الرصاصة في قلبه ويكمل حياته كأن شيئاً لم يكن.

تعددت المشاهد الغير منطقية والتي من بينها مشهد الجنازة في إحدى الحلقات، حيث ظهر الفنان محمد التاجي وهو يسير خلف مصطفى شعبان، مرتديًا جلبابًا، وفي اللقطة التي تليها ظهر مرتديًا عباءة متخلفة في اللون على الرغم من اللقطتين من نفس مشهد الجنازة.

وتناول مشهد أخر، إعلان الطبيب وفاة سيف بعد فشل إنعاش قلبه، وبعد تلقي والديه الصدمة، عاد فجأة سيف للحياة في مشهد الهرب.

على الرغم من الحالة المادية الفقيرة لـ "سرية" و "سفينة" إلا إنهما يمتلكان سطح اشبة بالروف وبه ديكورات وألوان، حيث يجلسون فيه للتأمل والتفكر، فضلاً عن الطراز المعماري للحارة التي يسكنان بها.

ومن ناحية أخرى، استطاع "سرية" و"سفينة" سرقة شنطة على العجمي التي لا تفتح إلا بأكواد سرية، وقاموا بفتحها بسهولة بإستخدام المطواة الخاصة بهم.

أخطاء في مسلسل ملوك الجدعنة

ظهور امين شرطة برتبة ممتاز أول بشارة على كتفة تحتوي على أربع شرائط بدلاً من ثلاثة شرائط الذي تعتبر حد أقصى لأعلى رتبة.

تنكر سيف العتال المتهم في أكبر قضية رأي عام، بإرتداءه نظارة شمس وكاب كي يتمكن من السفر خارج مصر، كما انه حاول قطع شرايينه للإنتحار وتناول جرعة مخدرات، ولكن لم يصبه اي شئ.

ظهر زاهي العتال في مشهد وهو يمارس نشاطه الإجرامي بالدور الأرضي بمعرض السيارات، حيث قام بحرق شخص حي ثم عاد إلى الصالة لأستكمال أعمال وحياته الطبيعية.

يذكر ان المسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.