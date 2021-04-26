/628768/أيمن-بهجت-قمر-يرد-على-الاتهامات-الموجهة-له-بإستغلال-قضية-محمد-رمضان

علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على الاتهامات التي أسندت إليه بخصوص حديثه عن الأزمة الجديدة التي لحقت بالفنان محمد رمضان بسبب ظهور ممثل شاب في مسلسله موسى يجسد شخصية الراحل إسماعيل ياسين، بعدما كان وجه نقد للفنان محمد رمضان قائلاً: "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامكوا مع د. محمد أبوشقة"، وأضاف: "المشهد تضمن اساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل اذ اظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه، كما جري تعمد التاكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بادائها في ادواره والتي اتخذ منها صانعو العمل اداة للسخرية على لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه".

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الأزمة التي وقعت على الشاعر أيمن بهجت قمر بعدما توجهت له العديد من الإنتقادات اللاذعة خلال الساعات الماضية.

أيمن بهجت قمر يرد على الهجوم الذي تعرض له

كتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على Facebook مبررًا أتهامه بإستغلال الأزمة لإثارة ضجة، قائلًا: "عشان اللي بيقول بيعمل ضجة أو عايز سبوت أنا اعتذرت امبارح عن كل المداخلات التليفونية واعتذرت قبلها عن برنامج شيخ الحارة وبرنامج العرافه وتقدروا تسألوهم واللي بيدور على دوشه بيجري على البرامج والحمد لله الواحد ربنا كرمه بشغله وأنا اساسا مش فاضي عندي فيلمين بيتصوروا ده غير التحضيرات مع عمرو دياب والجسمي وغيرهم وده اللي بنرد بيه وده اللي بيعمل للواحد قيمه.. أنا بس بدافع عن راجل صاحب فضل علينا وبرضي أمي غير كده يبقى كلام فاضي".

ويذكر أن اسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين قدمت بلاغ لنقابة المهن التمثيلية بشأن تضررها من مشهد تجسيد شخصية إسماعيل ياسين بصورة غير لائقة، حيث أعتبرتها إهانة له.

وجاء تعليق "قمر" عبر حسابه بموقع "فيسبوك" بنشر صورة للبيان كاتباً: "شكرا الدكتور أشرف زكي.. وبنطالب بحذف أي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات الجاية.. لازم موافقة أسرته وأحفاده، ونرجو حذف المشهد السابق مع إعادة العرض، إحنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

وكان الفنان محمد رمضان قد كشف عن السبب الدرامي لظهور إسماعيل ياسين بهذه الصورة خلال أحداث المسلسل، فورًا بعد تلقي العديد من ردود الافعال السلبية، موضحًا أن موسى لم يكن على علم بنجوم السينما حين زار القاهرة لأول مرة عام 1945، الأمر الذي تسبب في إفلاته من عملية نصب كان سيتعرض لها من قبل أحد منتحلي شخصية إسماعيل ياسين.