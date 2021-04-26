تعرف على حكم مباراة الأهلى والمصرى غدا

يستعد النادى الأهلى لمواجهة المصرى غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف ، والتى تقام على ملعب الإسكندرية ، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ، يقاتل المارد الأحمر من أجل الفوز ، وذلك حيث يحتل الأحمر المركز الثانى في جدول الدورى ، بينما يأتى الزمالك في المركز الأول برصيد 36 نقطة .

حكم مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى أسند لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القد م إدارة المباراة : حكم ساحة : أحمد الحنفي ، ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام. . حكم الفيديو: محمود بسيوني ومحمود ناجي . يحتل النادى لأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصري البورسعيدى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة .

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