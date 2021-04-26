/628770/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الزمالك-والبنك-الأهلى

إنطلاق صافرة البداية د1 بداية قوية من الفريقين د2 أول فرصة لنادى الزمالك عن طريق حميد أحداد ويتفوق دفاع البنك الأهلى في خروج الكرة د4 محاولات من الفريقين للتقدم د5 هجمة قوية من البنك الأهلى وينجح عبدالله جمعة في إخراج الكرة د6 هجمة أخرى للبنك الأهلى وابو جبل يتصدى د7 الهدف الأول للزمالك بأقدام يوسف أوباما د9 ضربة حرة للبنك الأهلى ، ولكن خارج الملعب د10 هجمات متتالية من قبل نادى الزمالك وتتحول لركنية د12 رمية تماس للبنك الأهلى د13 خطورة على مرمى البنك الأهلى د14 هجمة قوية من الزمالك د17 ضربة مرمى لنادى البنك د18 الهدف الثانى للزمالك عن طريق حميد أحداد د19 هجمة قوية وهدف ضائع لنادى الزمالك د22 ضغط من لاعبي الزمالك د23 تسديدة قوية من أشرف بن شرقي ويتصدى الزنفلى تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلى ضمن الجولة الـ 17 لمنافسات الدروى المصرى الممتاز ، ويحتل الفارس الابيض المركز الأول لترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة ، بينما يأتى البنك الأهلى في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة . وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلى كالأتى : تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلى حراسة المرمى : محمد ابو جبل. في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي. خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو. في الهجوم : حميد أحداد . بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف . تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك حراسة المرمى: محمود الزنفلي خط الدفاع: اسامة إبراهيم – محمد بسيوني – عاصم صلاح – محمد مجدي خط الوسط: معروف يوسف – فادي فريد – حسام الصانع - كريم بامبو. خط الهجوم : أحمد ياسين - محمد مثاني

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