/628771/مفاجأة-في-تصنيف-مصر-قبل-قرعة-كأس-العرب-تفاصيل

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العرب القادمة والمقرر إقامتها في دولة قطر بمشاركة 23 دولة ، قبل أن تقام مراسة القرعة بين الدول المشاركة بالدوحة، وشهد التصنيفف تواجد الفراعنة في المستوى الثاني خلف الجزائر وتونس و المغرب .

وتقام قرعة كأس العرب2021 المُقام بقطر يوم الثلاثاء المقبل، ويستصيف دار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة مراسم القرعة، وبحضور وسائل الإعلام المختلفة وبعض المندوبين من المنتخبات العربية المشاركة على أن تبث قنوات بي ان سبورت القطرية أحداث القرعة.

تصنيف المنتخبات العربية في كأس العرب

وجاء تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب كالتالي:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، العراق، السعودية، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، الأردن أو جنوب السودان، لبنان أو جيبوتي.

التصنيف الرابع: موريتانيا أو اليمن، البحرين أو الكويت، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

وتضم قرعة كأس العرب 2021 منتخبات : مصر وقطر والجزائر والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا .

وتقام البطولة بداية من اليوم الأول لشهر ديسمبر حتي 18 ديمسبر، وكان الاتحاد المصري قد أرسل موافقة رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركتة في البطولة القادمة.

وكشف جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن هذه البطولة ستجمع بين جميع المشاهدين في الوطن العربي، وستكون خير تجهيز لبطولة كأس العالم القادمة، وكشف عن سعادتة بتواجد مصر وعدد كبير من الدول العربية وإقامة المباريات علة ملاعب كأس العالم بقطر.

وسيشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على البطولة بعد موافقتة على اللوائح الخاصة بالبطولة، وجاء ذلك في كونجرس الفيفا الذي أقيم أمس الجمعة، وتم الموافقة على جميع اللوائح الخاصة بالبطولة.

كأس العرب بمشاركة منتخب مصر في قطر

ويسعى المنتخب المصري لكرة القدم تحت قيادة حسام البدري حصد البطولة في نسختها الأولى، خاصة أن البطولة تقام مع منافسين من مستوى عالي أمثال الجزائر و المغرب و تونس.