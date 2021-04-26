/628772/أوباما-يسجل-هدف-الزمالك-الأول-في-البنك-الأهلي-فيديو

سجل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى حارس البنك الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز والإبتعاد بالصدارة عن الأهلي وصيف البطولة.

وأنطلقت المباراة بين الزمالك و البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، ويأمل البنك الأهلي في إقتناص الثلاث نقاط والدخول لمنتصف الجدول، فيما يسعى الفارس الأبيض في تحقيق نقاط اللقاء الثلاثة للإستمرار على صدارة الترتيب.

الهدف الاول للزمالك .

اوباما ⚽️

بتمريرة رائعة من حميد احداد 😍❤️ pic.twitter.com/BWw4pQv1gB — ‏𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹𝒁𝒂𝒎𝒂𝒍𝒆𝒌 𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓 (@ah_061) April 26, 2021

ويدخل الزمالك مباراة البنك الأهلي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة بعد الفوز الأخير على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، فيما يدخل البنك الأهلي في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعهم من المباريات السابقة. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

أهداف الزمالك و البنك الأهلي في الدوري

في الهجوم : حميد أحداد .

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز. فيما دخل البنك الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمود الزنفلى.

خط الدفاع : عاصم صلاح - محمد مجدى - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين.

خط الوسط : معروف يوسف - محمد بسيونى - حسام السيد - محمد المثنانى.

الهجوم : كريم بامبو - فادى فريد.

وكان الزمالك قد دخل مباراة البنك الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي

وفي الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- حسام أشرف