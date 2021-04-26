نسل الأغراب الحلقة 14.. أمير كرارة يوجه السلاح نحو مي عمر

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مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14، استهلت الأحداث بعلم غفران الغريب -أمير كرارة- بذهاب خادمته بارة إلى سراية عساف الغريب، وظن أن زوجته جليلة -مي عمر- هي من أرسلتها فتوعد لها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14 التي شهدت، أول صفقة سلاح لعساف الغريب بعد خروجه من السجن وتوتر العلاقة بين أميرة كرارة وأحمد مالك، فضلًا عن موافقة غفران الغريب على اقتراح عساف.

منة فضالي توُصي دياب بحماية ابنتها

ذهبت منة فضالي إلى بيت علي ووالدته نجاة ووصتهما على ابنتها ملك أحمد زاهر من بعدها، فهي مريضة بالقلب وتشعر أن الموت قريب منها، واعتذرت لعلي -دياب- أنها تزوجت من غيره.

أثناء تنضيف فاطمة للسرايا -ريم سامي بكت، فدخل عليها عم مسعد وسألها عن سبب بكائها فأخبرته أنها تشعر بحاجتها لوالدتها لتبوح لها ما في قلبها فهي ليس عندها أحد تأتمنه على سرها، فطلب الأخير أن تحكي لها وهو سيحفظ سرها، فأخبرته بما حدث بينها وبين سليم وحمزة وأنها تحب الأخير وهو يحبها، فرفع صوته بها وأخبرها أنه يضحك عليها وأن الأغراب لن يسمحوا لابنهم أن يتزوج بخادمة وطلب منها أن تنساه.

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نادى غفران على زوجته وأولاده، واتهم جليلة أمامهم أنها تخونه وأرسلت بارة لعساف لتحدد لها موعد معه، وأمسك بشعرها ووجه السلاح إلى رأسها، فأقر سليم بأنه هو الذي أرسلها وحكى أمام حمزة أنه أُعجب بخادمة عساف فصُدم الأخير، والتزم غفران الصمت.

مي عمر تعلن كرهها لأمير كرارة

فأخبرت جليلة غفران أنه كانت تكذب عليه بخصوص الإنجاب منه مرة ثانية وكانت ستأخذ حبوب منع العمل ولم تعد تتحمل نفسه.

أحمد السقا يجري أول ثفقاته في السلاح بعد خروجه من السجن

اتفق عساف مع تجار السلاح على صفقة جديدة معهم وأخبرهم أن نيماري -محمد جمعة- أخيه هو من سيجري معهم الاتفاقات والمقابلات فيما بعد، وبعد أن انصرفوا سأل عساف نيماري عن مكان الأرض التي يزرع بها غفران الأفيون فرفض الأخير إخباره.

مي عمر تقرر ترك سراية زوجها للمرة الثانية

استعدت جليلة لترك سراية غفران بعد أن رفع السلاح عليها، فحاول أولادها أن يقفوها وأخذوا يستعطفوها، وأخبرها حمزة أن لو أحد غير غفران مد يده عليها لكان قتله.

أحمد السقا ينكر حصوله على ذهب الأغراب

انتقلت الأحداث إلى غجر الزلط، حيث يتواجد عساف الغريب وبكري ورجالهما، ولامه الأخير على عدم إخباره بأنه أخذ ذهب الأغراب من شامية، فأنكر عساف ذلك وكذب حديث شامية.

إحساس عدم الأبوة بين غفران وحمزة ينفك أول عقده

اعتذر سليم لوالده غفران عن المشكلة التي حدثت بينه وبين والدته وبين سليم بسببه، فأخبره غفران أن مشكلته مع جليلة موجودة بالفعل، لكن ما أحزنه هو تطاول سليم عليه عندما أبعد يده عن والدته بعنف، مما جعل يشعر أن سليم يعامله كزوج أم.

وعلى جانب آخر، ذهبت نجاة إلى بيت مصطفى زوج رغدة لتوصيه على زوجته وابنته وتنصحه بأن يعاملهما برحمة، فرفع صوته عليها وأخبرها ألا تتدخل بينه وبين زوجته وكاد أن يسبها.

دياب يبرح ابن عمه ضربًا

فعادت إلى البيت ووجدها علي ابنها حزينة فسألها عن السبب ولكنها لم تخبره، ومن ثم دخل عليهم والد مصطفى ليعتذر لها عن فعلة ابنه فعلي علي بما حدث، فهرول غاضبًا إلى بيت مصطفى وأبرحه ضربًا بين الناس حتى جاءت أمه لتخلصه من يده.

أمير كرارة يوافق على طلب أحمد السقا

طلب غفران عساف على الهاتف وأخبره أنه موافق على تخيير جليلة بينهما في فبيت زوجة عمهم نجاة، لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 14.