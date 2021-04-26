أسماء ومواعيد مقابلة الدفعة الأخيرة من مسابقة الإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - أولاً: المتقدمون لوظيفة مدير إدارة ومقابلتهم السبت 1 مايو 2021، الساعة التاسعة صباحًا، بديوان عام الوزارة، وهم : أحمد محمد محمد شندى الإسكندرية مدير إدارة، أحمد رمضان الصافى عبد الحميد الاشرم الاسكندرية مدير إدارة، محمود السيد محمد سليمان الاسماعيلية مدير إدارة، على صديق أمير عمر الأقصر مدير إدارة، عادل محمود طه يونس الأقصر مدير إدارة، عبيد شحاته إبراهيم جمعة البحيرة مدير إدارة، أحمد مسعود محمد النجار البحيرة مدير إدارة، رؤوف محمد اسماعيل البنا البحيرة مدير إدارة، على محمد الدمرداش عيسى جنوب سيناء مدير إدارة، أحمد طه على الدسوقى الدقهلية مدير إدارة، عمر محمود محمد حسنين سوهاج مدير إدارة، عبد النعيم أحمد مصطفى محمد سوهاج مدير إدارة، رمضان عبد الله محمد عبد التواب الفيوم مدير إدارة، صبحى حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ مدير إدارة، حماده يوسف بدير يوسف كفر الشيخ مدير إدارة، تامر محمد مصطفى مصطفى مرسى مطروح مدير إدارة، محمد جمال عبد الجواد عمر المنيا مدير إدارة، محمد طلعت مهدى أحمد المنيا مدير إدارة، مجدى أحمد عبد اللاه أحمد المنيا مدير إدارة، هريدى عبد العال هريدى محمد المنيا مدير إدارة.

ثانيًا: المتقدمون لوظيفة مفتش أو رئيس قسم، ومقابلتهم يوم الأحد 2 مايو 2021، الساعة التاسعة صباحًا بديوان عام الوزارة، وهم : محمد محمد عبد الستار حنفى الاسماعيلية مفتش دعوة، على طاهر إبراهيم السيد جنوب سيناء مفتش دعوة، خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان سوهاج مفتش دعوة، محمد فتحى كامل عبد النعيم سوهاج مفتش دعوة، حسن عبد المحسن حسن اسماعيل سوهاج مفتش دعوة، وائل أحمد أحمد محمد سوهاج مفتش دعوة، مكاوى حسين محمد حسين مكاوى الشرقية مفتش دعوة، محمود السيد على عطية الشرقية مفتش دعوة، همام عبد العاطى على عبد اللطيف الغربية مفتش دعوة، حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية مفتش دعوة، مصطفى حسنى محمود بسيونى القليوبية مفتش دعوة، خضر سعد الدين نور الدين حامد قنا مفتش دعوة، هانى محمد فتح الله الجمل كفر الشيخ مفتش دعوة، عصام رضا بدران محمد كفر الشيخ مفتش دعوة، بهجات عبد الحكيم بهجات نجم كفر الشيخ مفتش دعوة، محمد نصر طه السيد أبو عبده مرسى مطروح مفتش دعوة، أحمد عبد الحميد عبد العظيم عبد اللطيف مرسى مطروح مفتش دعوة، فولى سيد محمد أحمد المنيا مفتش دعوة، أحمد عمر محمود محمد أسيوط رئيس قسم، محمود على محمود سليمان الجيزة رئيس قسم، السيد العربى السيد محمد الأنور الشرقية رئيس قسم، عبد الخالق عبد العال عبد الرحيم خليل قنا رئيس قسم، محمد عبد العزيز أحمد الكمار مرسى مطروح رئيس قسم، محمد جلال محمد سليمان المنوفية رئيس قسم، بدوى حسن عبد الرحمن جاد المنيا رئيس قسم، فتحى على ماهر عتريس المنيا رئيس قسم.