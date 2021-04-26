جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى الكبير ابراهيم الكردانى، إن نشأته كانت فى الإسكندرية، وله 8 أشقاء، 6 بنات وولدين، مشيرًا إلى أن أصعب الأمور بالنسبة له الوحدة لاسيما أنه تعود على الحياة وسط أسرة كبيرة.





وأشار خلال لقائه مع الإعلامى أيمن عدلى، بأخبار مصر، إلى أن والدته سيدة تركية، ووالده كان طبيب جراح، وأن السجائر سببت لهما أزمة صحية كبيرة، منوهًا إلى خطورة السجائر وأنها سببت له أزمة كبيرة خلال حياته. وأكد أن الأسرة كانت لها عامل كبير فى نشأته عن طريق تعليمه القيم منذ الصغر، وأن الناس لا يوجد فارق بينهم وأنهم جميعا سواسية. وكشف أنه خريج مدرسة "فيكتوريا كوليج"، مشيرًا إلى أنه المدرسة أثرت بشكل كبير عليه وعلى زملائه من حيث حب الحياة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابراهيم الكردانى: تخرجت من فيكتوريا كوليج ولى 8 أشقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.