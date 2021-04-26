بـ 800 كيلو.. تفاصيل تفجير مديرية أمن القاهرة بعد عرض الحادث فى الاختيار2

جدة - نرمين السيد - فى اليوم ذاته؛ وفى تغريدة تضمنت تسجيلًا صوتيًّا أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية مسئوليتها عن الحادث.

وآنذاك كلَّف المستشار هشام بركات، النائب العام ، فريقًا موسعًا من محققى النيابة العامة الانتقال إلى مقر مديرية أمن القاهرة بمنطقة بباب الخلق لبدء التحقيقات فى الحادث.

المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية انتقل على رأس فريق من محققى النيابة لمقر مديرية أمن القاهرة ، للوقوف على آثار التفجير الإرهابى وتسبب فى وقوع تلفيات كبيرة فى المبنى وعدد كبير من المبانى المحيطة بها، ومعرفة طبيعة العبوة الناسفة التى استخدمت فيه.

كانت المعلومات الأولية آنذاك تشير إلى أن التفجير وقع جراء سيارة ملغومة استهدفت مبنى المديرية، وأمرت النيابة ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية "قسم المفرقعات" وذلك لرفع الاثار الفنية للحادث والانفجار.

انتقل المستشار طارق أبو زيد، الحمامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، وفريق من أعضاء نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة شريف معتز، للاستماع لأقوال عدد من مصابى أحداث التفجير الارهابى الذى شهدته مديرية أمن القاهرة.

كشفت التحقيقات أن سيارة "نصف نقل بيضاء" كانت تحمل عبوات شديدة الانفجار توقفت أمام المدخل الرئيسى لمديرية أمن القاهرة وشاهدها أحد أفراد تأمين المديرية، إلا أنه فوجئ بموجة انفجارية شديدة.

وتوصلت النيابة العامة، إلى أن كاميرا المراقبة بمتحف الفن الإسلامى، سجّلت بعض المشاهد فى توقيت سابق على لحظة وقوع الانفجار وظهر منها أن السيارة التى كانت تحمل المتفجرات، توقفت أمام باب المديرية فى الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والعشرين والثانية العاشرة صباحًا، ثم سارع قائدها بالنزول منها واستقل سيارة أخرى ماركة لانسر سوداء اللون كانت تسير بمحاذاة السيارة المفخخة خلال عشرة ثوانى من توقف السيارة الأولى، وفرت هاربة ثم أعقب ذلك انفجار السيارة الأولى فى الساعة السادسة والدقيقة الواحدة والثلاثين والثانية والاثنين وخمسين صباحًا.

وأثبتت معاينة النيابة، أن الموجة الانفجارية أحدثت حفرة بأرض شارع بورسعيد مساحتها سبعة وعشرين مترًا ويزيد عمقها عن مترين تسببت فى إتلاف واجهة مبنى مديرية الأمن ومحتويات جميع المكاتب الداخلية بطوابقها الثمانية المطلة على شارع بورسعيد وامتدت حتى منازل ومحلات المواطنين بالمنطقة المحيطة بمبنى المديرية، كما تسبب الانفجار فى تدمير واجهات متحف الفن الإسلامى المواجه للمديرية وتجهيزاته الداخلية وصناديق العرض الزجاجية وإتلاف ثلاث برديات أثرية وسبعة مخطوطات نادرة ليس لها مثيل ولا تقدر بمال.

وأصدرت النيابة العامة، قرارتها بتكليف الطب الشرعى، بجمع أشلاء الضحايا وفحص الجثامين، للوقوف على مظاهر إصاباتها وتحديد أسباب الوفاة وتكليف خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية، بفحص مكان الانفجار ورفع ما خلفه من آثار وسرعة إجراء التحريّات بشأن كيفية وقوع الحادث والتوصل لمرتكبيه والمحرضين عليه وتشكيل لجنة من خبراء مركز بحوث الإسكان والبناء والآثار لبيان حجم التلفيات، التى أحدثها الانفجار بمبنى المديرية والمتحف والمبانى المجاورة.

وانتهت التحريات إلى أن المتهم الأول توفيق محمد فريج، وضع مخططًا لاستهداف المبنى حدد فيه أدوار مرتكبيها وأمدّهم بسيارة نقل محملة بـ800 كيلو جرام من المواد المتفجّرة متصلة بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد، وقام المتهمون الحادى عشر، والرابع عشر، والسابع والعشرون، والثلاثون، والخامس والثلاثون، والثانى والخمسون، والمتوفون محمد السيد منصور حسن إبراهيم، وفهمى عبد الرؤوف محمد فهمى، ومحمد محسن على محمد برصد مبنى المديرية لعدة أيام بالتناوب لتحديد طرق الهروب، وكثافة الخدمات الأمنية عليها.