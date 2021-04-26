التعليم: هذه الصفوف تؤدى الامتحان المجمع

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل (الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى والأول والثانى الثانوى)، بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.





ذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء اليوم الاثنين، أن طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية والرياضيات (1) والرياضيات (2) (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة العربية والرياضيات (1) والتاريخ (الشعبة الأدبية).

كما أدى طلاب الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، الامتحان المجمع فى المنهج الدراسى لشهر أبريل، وهو الامتحان الأخير فى العام الدراسى الجارى 2021/2020.

وأضافت الوزارة أنه حضر اليوم مليون و962 ألفًا و296 طالبًا وطالبة بالصف الخامس الابتدائى لأداء الاختبار المجمع من إجمالى 2 مليون و26 ألفًا و376 طالبًا وطالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.84%.

وحضر مليون و776 ألفًا و974 طالبًا وطالبة بالصف الثانى الإعدادى من إجمالى مليون و840 ألفا و60 طالبًا وطالبة، بنسبة حضور 96.57%.

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.