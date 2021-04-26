القمر العملاق الأول بـ2021 يزين السماء الآن حتى شروق شمس الغد.. صور

يرصد بسماء مصر الآن القمر البدر لشهر رمضان المبارك، ويمثل القمر العملاق الأول هذا العام، حيث يبدو حجمة الظاهرى أكبر بحوالى 14 % وإضاءته أكبر بحوالي 30 % عن المتوسط وهى فرصة مثالية للتصوير.





وكشفت الجميعة الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357,378 كيلومترًا.

القمر أشرق مع غروب الشمس وظهر مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، وبعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق يظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس، والتي ستحدث صبيحة يوم الثلاثاء الساعة (03:31 صباحا بتوقيت جرينتش) وسيكون قطع نصف مدارة خلال شهر رمضان، يتبع ذلك وصوله إلى نقطة الحضيض ( أقرب نقطة في مدارة إلى الأرض) بحوالي 12 ساعة عند الساعة ( 03:22 مساء بتوقيت جرينتش).

القمر البدر سيكون قطره الزاوي (عرضة الظاهري) 33.41 دقيقة قوسية، مقارنة بالمتوسط ​​31 دقيقة قوسية، والدقيقة القوسية هي واحد على ستين من الدرجة ، لذلك فان معظم الناس لن يلاحظوا اختلاف بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهوله بواسطة الغيوم او اضواء الشوارع، والاهم من ذلك ان القمر عندما يكون عاليا في السماء لا توجد هناك نقطة مرجعية تجعلنا ندرك الاختلاف في حجمه الظاهري .

والقمر رمضان العملاق لن يكون له تأثير ذو أهمية على كوكبنا باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى ، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.