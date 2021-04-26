هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا سينوفاك الصينى

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية.
وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.
وأضاف، أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح استرازنيكا AZD 1222.
يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.
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