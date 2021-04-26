/628776/أوناي-إيمري-محمد-النني-لاعب-استثنائي-في-آرسنال

آشاد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال، والمدير الفني لفريق آرسنال سابقاً، بلم الشمل مع المصري الدولي محمد النني في المباراة لمقبلة للفريقين في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، والتي تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء.

وسبق لـ محمد النني اللعب تحت قيادة أوناي إيمري كمدير فني للفريق الإنجليزي آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كان في معظم مباريات الفريق الإعتماد علي الفرعون المصري محمد النني في وسط الفريق.

وأشاد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال حالياُ، في تصريحات صحفية عبر شبكة “ فوتبول لندن” الإنجليزية، معلق علي لقاء الفريقين في الخميس المقبل ذهاب الدور النصف نهائي للدوري الأوروبي.

تصريحات المدير الفني لفياريال

قال: "ما زال هناك في آرسنال العديد من اللاعبين الذين دربتهم في الفريق الإنجليزي، ومازال لدي ذكريات جميلة معهم، في أجواء الملعب وأجواء الحديث الخارجي عن الملعب والتقرب إليهم في مختلف الجوانب سواء كرة القدم أو العامل النفسي".

وواصل: "هناك بيليرين، تشامبرز، هولدينج، شباب استثنائيون، كذلك محمد النني، حيث إنه لاعب استثنائي وشخص غير عادي، في منتصف الماعب وفي التغلب علي الظروف والأجواء المحيطة به".

وتابع: "لديهم كذلك لاكازيت وأوباميانج ومارتينيلي، الذي أصبح أكثر الأهمية الآن بعد إصابته الخطيرة السابقة، بالمالاريا في صفوف منتخبه بالجابون في مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا".

وتابع: "يتواجد كذلك نيكولاس بيبي الذي يعد أيضًا لاعبًا مهمًا، وأعتقد أنه أصبح مستقرًا ويحصل على المزيد من الثقة، وهناك اللاعبين الأصغر سنًا مثل إيميل سميث روي، وحارس مرمى رائع هو بيرند لينو، حيث يمتلك خبرة كبيرة في حراسة المرمي".