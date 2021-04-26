مشاهد درامية سيطرت على مسيرة مسلسلات رمضان 2021..تفاصيل

/628777/مشاهد-درامية-سيطرت-على-مسيرة-مسلسلات-رمضان-2021تفاصيل

على عكس المعتاد جعلت السوشيال ميديا المسلسلات الرمضانية هذا العام أمر شيق يسعى الجميع لمتابعتها، فمن خلال عرض مشهد مؤثر من عمل، ومشهد رومانسي من عمل آخر، ثورة على أخطاء عمل، وإشادة بعمل تارة، تداول مقاطع فيديوهات من أعمال وإضافة بعض الجمل الكوميدية على أعمال أخرى، أثار كل هذا فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلهم حريصين على متابعة أكثر قد ممكن من الأعمال الرمضانية.

استطاعت السوشيال ميديا التأثير على الجماهير، بل أثرت كذلك على تقيم المسلسلات وتصدرها التريندات، ما جعل أكثر من مسلسل رمضاني لأول مرة يتصدرون التريند.

دوت الخليج يرصد أبرز المشاهد الدرامية التي أثرت في المشاهدين وتداولها رواد السوشيال ميديا باستمرار حتى تصدرت تريندات جوجل وتويتر.

مشهد الولادة في لعبة نيوتن الحلقة 11

أشاد العديد من المشاهدين بمشهد الولادة للفنانة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن، ما جعل صور المشهد وفيديوهاته تتداول بكثرة بعد انتهاء المشهد، ووصل الأمر إلى النقاد وكبار الاعلامين، حيث لمس تعبير الفنانة منى زكي في المشهد قلب الجماهير، فاعتبرها الجميع أقرب عمل درامي للحقيقة.

تفاصيل مشهد الولادة في لعبة نيوتن

فكانت الفنانة منى زكي تجسد في المشهد لحظات الولادة وآلامها، خاصة في ظل ما تعيشه الشخصية من حالة خاصة، حيث تم إبلاغها في نفس اليوم بدخول والدتها في غيبوبة، كما تلقت رسالة من زوجها المقيم بمصر يخبرها بطلاقها وهي في طريقها إلى غرفة الولادة، كل هذه الأحداث اجتمعت معًا لتنتج مشهد يتضمن العديد من العذاب التي تعيشها الشخصية، وأدته منى زكي بطريقة مختلفة ومؤثرة انعكست على ردود أفعال المشاهدين الإيجابية.

مشهد وفاة حبيبة في ملوك الجدعنة الحلقة 11

أثار مشهد وفاة حبيبة التي تجسد ابنة أخت الفنان مصطفى شعبان في مسلسل ملوك الجدعنة، غضب الجماهير، انتقده كثيرون واعتبروه انتهاكًا لحقوق الطفل وجرأة غير مسبوقة في عمل درامي، وتصدر المسلسل بسبب المشهد مؤشرات البحث على جوجل، وقام أحدهم برفع دعوى قضائية ضد المسلسل، كما وصفه البعض بأنه مشهد غير إنساني يوجع القلوب.

دارت أحداث المشهد حول صعوبة الموقف الذي عاشاه مصطفى شعبان وشقيقته نجلاء بعد وفاة الطفلة حبيبة، مع عرض مشاهد لغُسلها على يد فاتن وجنازتها ودفنها في المقابر، ظهرت هذه المشاهد صريحة في مسلسل ملوك الجدعنة، وكان آخرها رفض سفينة ترك حبيبة بمفردها في القبر وتركها في لحظة مؤثرة لعدم تصديقه لوفاته، ما جعل قلوب المشاهدين تنتفض على الطفلة التي تقوم بتجسيد دور حبيبة، والتي اكتشفا فيما بعد بأنها ابنة مخرج العمل فزاد غضب الجمهور أكثر.

مشهد اغتيال محمد مبروك في الاختيار 2 الحلقة 9

على الرغم من استشهاد العديد من الضحايا من أولى حلقات مسلسل الاختيار 2، إلا أن مشهد استشهاد محمد مبروك الذي يجسده الفنان إياد نصار كان له وقع آخر على قلب الجمهور، أخذ بعض المشاهدين تبادل مقاطع صور وفيديوهات للمشهد الحقيقي والمشهد التمثيلي فأشاد بعضهم بتشابه الواقع مع التمثيل بشكل كبير، والبعض الآخر عبروا عن حزنهم وسخطهم من محمد عويس الصديق الخائن.

دار المشهد حول وضع التكفيريين خطة بمساعدة ضابط المرور الخائن محمد عويس والذى جسد دوره الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، وقام محمد عويس الاتصال بصديقه محمد مبروك ليطلب مقابلته ويتفق معه على موعد، ثم أخبر به التكفيريين الذى ينتظرونه تحت منزله، وعندما نزل مبروك تحرك التكفيريين ورائه، ثم قاموا بإطلاق العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده في مشهد مؤثر، وبعدها عرض صورة الشهيد محمد مبروك الحقيقية وفيديو حقيقى لابنته تبكى على وفاة والدها وتتوعد القتلة مع عرض أيضًا صور حقيقية من جنازته، ما جعل المشهد كأنه حقيقي أمام الجمهور وبالفعل نجح في توصيل مشاعر الحزن على قلب الجمهور.

مشهد اعتراف أحمد مكي بحبه لأسماء أبو اليزيد في الاختيار 2 الحلقة 7

على عكس المشاهد السابقة، كان لمشهد أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد الذي يجمعهم قصة حب عظيمة، وقع رومانسي خاص كسب إشادت الجماهير، استطاعت تعبير وجه مكي وأسماء أن تخطف أنظار الجماهير وقلوبهم معًا.

كشف المشهد عن تحرك أحمد مكي بعد طول انتظار من حبيته أسماء أبو اليزيد لاتخاذ خطوة معها بعدما علم خبر خطبتها، فذهب مسرعًا إلى منزلها، وأكد لها أنها لن تكون لأى شخص غيره وأنه لن يتزوج أي فتاة أخرى سواها، فانعكس كلامه على ملامح واجهها، خاصة بأن هذا الحديث يقوله لها للمرة الأولى، فتطمأنه عليا بأنها تنتظره يتقدم لخطبتها رسميًا من والدتها، فيقول لها بحبك لأول مرة.

مشهد ظهور إسماعيل ياسين في موسى الحلقة 12

أشاد الكثير بتصوير وإخراج مسلسل موسى للفنان محمد رمضان، ولكن ظهور شبيه للفنان اسماعيل ياسين في مشهد من الحلقة 12 في المسلسل، حدث أصاب الجميع بالدهشة والانزعاج، وبدأت المهاجمات تنهال على محمد رمضان ومخرج المسلسل.

تضمن المشهد ظهور أحد الممثلين يدعى عبدالرحمن أبو ليلى وهو يجسد شخصية اسماعيل ياسين، حيث رفض دفع مقابل الملابس التي اشتراها من محل يعمل فيه "موسى بائعًا.

مشهد انفصال أحمد مكي عن أسماء أبو اليزيد في الاختيار2 الحلقة 10

لم تكتمل لحظات فرح اسماء ابو اليزيد والجمهور طويلًا باعتراف أحمد مكي لها بحبها، حتى صدمهم بمشهد مؤثر، جعل القلوب تبكي من شدت تأثيره، بانفصال أحمد مكي "يوسف" عن عاليا "اسماء أبو اليزيد"، تفاعل الجمهور مع هذا المشهد بشكل كبير

دار المشهد حول انفصال يوسف عن عليا، بعد معرفته بوفاة صديقه، ورؤية زوجته في حالة مذرية لها، فسرعان ماقام بالاتصال بعاليا ليخبرها بأنه لن يستطيع رؤيتها في مثل هذه الحالة لذلك قرر الانفصال عنها، وأخذ يجهش في البكاء.

وبهذا يمكن إثبات بأن السوشيال ميديا بهذا العام تولت مهنة الحكم على المشاهد والمسلسلات والتحكم في نسبة مشاهدتها، بعيدًا عن رأي النقاد والإعلامين ، فأصبح الجمهور يقول رأيه بأريحية ويثبت بجداره أنه أصبح جمهور واعي مسؤول عن تقيمه واختياراته فأصبح هو من يوجه المخرج والمؤلف لإنتاج عمل فني يتناسب معهم على عكس المعتاد.