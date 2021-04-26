/628778/ألفت-المزلاوي-إصابات-كورونا-فى-سوهاج-تجاوزت-الاستعدادت-الحكومية-ويجب-التدخل-العاجل

قالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، أن عدد إصابات فيروس كورونا يرتفع داخل محافظة سوهاج بشكل غير مسبوق منذ بداية أبريل الجاري، وأصبح معدل الإصابة بواقع فرد إلى اثنين من كل أسرة، مشيرة إلى أن الضحايا والوفيات ترتفع بواقع فقيد واحد إلى اثنين من كل ثلاثة عائلات ، وهذ الإحصاء دقيق وحقيقي يستطيع أى مسئول التحقق من صحته إما بزيارة المحافظة والتنقل فى مراكزها وقراها أو بجولة تفقدية فى مستشفيات العزل المعنية باستقبال الحالات، ويمكنه اختصار ذلك كله بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء المحافظة التى توثق حالات الوفاة والإصابة وتردي الأوضاع.

استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء

ولفتت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، إلى أنها ارسلت استغاثة عاجلة ،للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،تتضمنت عشرة مطالب عاجلة من شأنها فى حال الاستجابة لها الحد من الإصابات ووقوع الضحايا، وإزاحة الكابوس المزعج عن أهالى سوهاج ،التى باتت تعيش حالة ذعر متواصلة، مؤكدة أنها لم يصلها رد علىالاستغاثة التى قدمتها نيابة عن أبناء محافظةسوهاج الذين أقسمت على حماية مصالحهم حماية كاملة.

الأوضاع الصحية فى سوهاج تتطلب تدخل عاجل

وأشارت ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ،إلى أن الأوضاع الصحية فى سوهاج تحتاج إلى تدخل عاجل، فسوهاج الآن حالة استثنائية فى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس ،وينبغي أن تحظى بإدارة خاصة ومتابعة حثيثة وتدخلات عاجلة، وإرسال دعم طبي شامل من وزارة الصحة وتلبية عدد من المطالب أهمها:

- إنهاء الفوضى الرسمية والشعبية فى التعامل مع كورونا. سواء فى مواجهة الوباء أو الإجراءات الاحترازية، أو فى نشر الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات.

- اعتماد حصة محددة معلنه من اللقاحات لمحافظة سوهاج والتخلى عن إدارة التوزيع وفق ألية مركزية، فمحافظة كبيرة كسوهاج تزيد بها الإصابات بشكل عاصف لا يهدأ ، ويجب النظر إليها بشكل استثنائي يتوافق مع حجم البيانات اليومية التى تشير إلى زيادة أعداد الضحايا.

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- توفير أماكن ومعامل تحاليل حكومية لإجراء المسحة الطبية بأجر رمزى مع سرعة الحصول على نتائجها عبر الاستعانة وتدريب خريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم والطب البيطري.

- تحويل كافة الوحدات الصحية بالقري إلى وحدات عزل طبي بعد تجهيزها بكل ما يلزم، لتخفيف الضغط والازدحامات بالمستشفيات العامة والجامعية والمركزية.

- العودة إلى إتباع التدابير الموصي بها فى نقل ودفن ضحايا كورونا ومراقبة ذلك ومنع إقامة سرادقات العزاء، وتزاحم مشيعي الجنائز.

- تفعيل قانون دفع الغرامة لمن لا يكترثون بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمواصلات، فهى عقوبة رادعة تمنع استخفاف البعض من الحرص الوقائي لتفشي العدو