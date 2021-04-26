/628780/الشوط-الأول-الزمالك-يتفوق-علي-البنك-الأهلي-بثلاثية-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك والبنك الأهلي، بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء مؤجل جمع الفريقين من الدور السابع عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

سجل يوسف أوباما لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك الأهلي بعد هجمة مرتدة لصالح فريق الزمالك انتهت بكرة عرضية من حميد أحداد من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما بتسديدة من داخل منطقة الحزاء سكنت يمين المرمى.

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سجل الهدف الثاني في المباراة حميد أحداد في الدقيقة الثامنة عشر من المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيسر من بن شرقي، تتخطي الدفاع وتصل لأحداد ويسددها برأسية من وضع مائل ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.

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سجل الهدف الثالث الدولي المغربي حميد أحداد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من الملعب، أرسلها أشرف بن شرقي تصتدم في الدفاع، وتصل لحميد أحداد ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

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ويدخل الزمالك مباراة البنك الأهلي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة بعد الفوز الأخير على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، فيما يدخل البنك الأهلي في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعهم من المباريات السابقة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من:

محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز.

تشكيل البنك الأهلي في المباراة:

في حراسة المرمى : محمود الزنفلى.

خط الدفاع : عاصم صلاح - محمد مجدى - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين.

خط الوسط : معروف يوسف - محمد بسيونى - حسام السيد - محمد المثنانى.

الهجوم : كريم بامبو - فادى فريد.