مسلسل موسى الحلقة 14..ملاحقات مستمر من نوفل للعثور على شفيقة

/628781/مسلسل-موسى-الحلقة-14ملاحقات-مستمر-من-نوفل-للعثور-على-شفيقة

مسلسل موسى الحلقة 14، استهلت الأحداث خلال ببداية يوم عمل لشفيقة هبة مجدي في النادي اليوناني بالإسكندرية، حيث قامت بضرب "شهاب" مدير النادي على رأسه حينما حاول لمس جسدها بسبب تأخرها عليه عندما طلب منها كوب من الماء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 14 التي شهدت ملاحقات مستمر من قبل نوفل للعثور على هبة مجدي.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 14

يستمر نوفل "منذر الريحاني" في مطاردة شفيقة "هبة مجدى"، حيث قابل مدير الباسيون التى كانت تقيم فيه شفيقة قبل ذهابها للإسكندرية مع "فانيا"، والعمل في النادي اليوناني، ونفذ حيلة لمعرفة مواعيد عرض حفلات الفرقة التى تعمل بها هبة مجدى في النادي اليونانى.

نادى المعلم وهبة موسى محمد رمضان وطلب منه ان يعمل معه في استيراد بعض البضائع من غزة ، لأن حب شجاعته وجراءته ورأى فيه القدرة على السفر والمجازفة، مضيفاً انها ستكون فرصة له من ذهب لانه سيعطي له 10 جنيهات في السفرية الواحدة وامهلهة يومين للتفكير.

انتظرت المعلمة حلاوتهم "سمية الخشاب" موسى في الغرفة التي اعطتها له ليسكن فيها، وحينما جاء اشتكت له من زوجها السابق وانه اهدر شبابها، وبادرها موسي في الحديث وحكى لها عن حياته الصعبة وانه مهدد دائما بالموت قائلاً: "الموت بيخوف الصنف الناعم اللى زيك.. وأنا كل همى أخلص اللى علىّ وبعد كدا مرحب باللى جاى"، وتكشف له حلاوتهم عن رغبتها فى عدم سفره لغزة وحاجتها إليه فى العمل، وتنصحه بعدم العمل مع أخيها نوفل فى التهريب.

وينتقل المشهد لموسى الذي ذهب إلى المعلم وهبة ليخبره بموافقته على السفر إلى غزة والعمل معه، متجاهلاً نصيحة حلاوتهم.

اتفق شيخ البلد مع زوج شفيقة على الانتقام من موسى، وطلب منه ان يرد زوجته شفيقة إليه مرة أخرى بعد اتهامه لها بالزنا، وان بهذة الطريقة سيعود موسى لغسل عاره، لتنتهي أحداث مسلسل موسى الحلقة 14.