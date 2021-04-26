نجوم "نسل الاغراب" في البرلمان.."جليلة الغريب" بصحبة حازم امام وحسام غالي

/628782/نجوم-نسل-الاغراب-في-البرلمانجليلة-الغريب-بصحبة-حازم-امام-وحسام-غالي

حالة من البهجة عمت أروقة مجلس النواب التي يغلب عليها الصرامة الشديدة والنقاشات السياسية العميقة، وذلك بعدما حل على المجلس، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، ضيوفا على النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم، ووالدة المخرج المحمد سامي.

وقد زادت حالة البهجة في وجود أعضاء مجلس النواب الحاليين ولاعبين الكرة السابقين حسام غالي وحازم إمام، وذلك بعدما التقطوا صورا جماعية، امتزج فيها الفن بالرياضة والسياسة، وذلك في ظل حالة تألق يعيشها سامي وزوجته، تقترن بتألق مماثل للدكتورة صبورة السيد داخل مجلس النواب الجديد الذي تسبب في حالة رضا كبيرة لدى المواطن على أداءه حتى الآن.

عناصر مميزة

وجود المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، لم يكن مستغربا داخل أروقة البرلمان، فلطالما حفل البرلمان بشخصيات فنية وعامة، من أصحاب الخلفيات والتوجهات والتخصصات المختلفة، حتى أن البرلمان في غرفته الثانية "مجلس الشيوخ"، يضم الفنانيين سميرة أحمد ويحيي الفخراني.

وبات من عناصر قوة البرلمان الحالي، وجود أسماء كحازم إمام وحسام غالي، من الوجوه الشابة التي تملك خبرات واسعة في مجال الرياضة، واكتسبوا الصفة النيابية وارتدوا عباءة رجال السياسة والبرلمان، وتجمعهم بالمخرج محمد سامي وزوجته، أرضية مشتركة من النجومية والشعبية الهائلة بين المواطنين.

نجاحات مبهرة

تمكن جميع عناصر الصور الحصرية التي حصل عليها دوت الخليج، من تحقيق نجاحات مبهرة كل في مجالة، فصبورة السيد تعد من أحد أنشط كوادر لجنة التعليم في البرلمان، وهي تربوية قديرة، وتعد من العناصر المميزة صاحبة الخبرات العلمية والعملية في مجلس نواب المستشار الدكتور حنفي جبالي.

كما أن النواب حسام غالي وحازم إمام من الوجوه الواعدة في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الحالي، ولهم صولات وجولات سواء في اللجان النوعية أو الجلسات العامة، من خلال مقترحاتهم وآرائهم، النابعة من خلفياتهم الرياضية وحيوية الرؤية الشبابية التي يتمتعون بها.

الفن والسياسة

وبمواصلة الحديث عن النجاحات في السياسية التي حققها العناصر سالفة الذكر، فإنه على الصعيد الفني، فإن البرلمانية القديرة صبورة السيد، هي والدة أحد أهم المخرجين على الساحة الفنية الآن، محمد سامي، صاحب الأعمال المميزة والبصمة اللافتة على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، زوج الفنانة الموهوبة، صاحبة الأعمال التي حققت نجاحا ساحقا مي عمر، وقد اصطحبت السيد نجلها وزوجته في جولة بمتحف المجلس، صاحب التاريخ النيابي والبرلماني العريق.

وليس مستغربا تواجد الفنانيين والمخرجين في مجلس النواب، فالبرلمان لايكف عن مناقشة كافة القضايا التي تخص الفن وأهله، ولديه لجان نوعية متخصصة في ذلك، وقد سادت حالة من الاتفاق اليوم، على أن وجود محمد سامي ومي عمر وحازم إمام وحسام غالي بصحبة البرلمانية صبورة السيد، كانت لقطة تبعث على البهجة.