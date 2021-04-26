عاجل.. إصابة مسئول الأهلي بفيروس كورونا

أعلن أمير توفيق مديرالتعاقدات بالنادي الأهلي عن إيجابية العينة الخاصة بفيروس كورونا، والتي أجراها اليوم في أحد المعامل كما أظهرت إصابة أحد أفراد عائلته أيضا.

وكتب أمير توفيق على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " الحمد الله أنا وزوجتي إيحابي كورونا، دعواتكم لنا بالشفاء العاجل".

ومن المقرر أن يخضع أمير توفيق للحجر الصحي خلال الأيام القادمة قبل أن إجراء مسحة طبية أخرى للإطمئنان على حالته.

يذكر أن أمير توفيق لمدير تعاقدات النادي الأهلي قد وضح مستقبل موسيماني مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وكذلك تحدث عن بعض الصفقات التي تم طرحها خلال الأيام الماضية منها إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

إصابة أمير توفيق فيروس كورونا

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية : " الأهلي في الفترة القادمة يتجه إلي تجديد العديد من العقود للاعبي الفريق، وذلك ياتي في وقت مناسب حسب إدارة النادي الاهلي".

وواصل: " بيتسو موسيماني لم يطلب من إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع حارس مرمي اخر في الموسم المقبل، ولكنه مخطئ، الفرق الكبيبرة في جميع الدوريات دائماً ماتعتمد علي حارسين كبار، والأخرين شباب".

وأضاف: " وعن لاعب بيراميدز إبراهيم عادل، في إنضمامه لصفوف النادي الأهلي في الفترة القادمة، لايوجد لدي معلومة حول ذلك اللاعب".