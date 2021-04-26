/628784/نانسي-نعيم-تهاجم-وزارة-الصحة-يوجد-تضليل-في-عدد-الإصابات-بفيروس-كورونا

قالت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، تعقيبا على رد ممثل وزارة الصحة بلجنة الصحة فى مجلس النواب، أن التضليل فى عدد اصابات فيروس كورونا فى محافظة سوهاج ليس في مصلحة أحد، خاصة مع وجود نقص فى أجهزة الأكسجين والانفس الصناعي، والأماكن الشاغرة للمرضي .

دور الحكومة فى أدارة أزمة كورونا

وأشادت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب ، بدور الحكومة ووزارة الصحة والقائمين على إدارة الأزمة قائلة:”ولو أقدر أعمل تمثال لكل الدكاتره في الميادين مش هايوفيهم حقهم” لافتة إلى أن التضليل فى البيانات الصادرة بخصوص أهعداد الاصابات والمستلزمات الطبية غير مقبول ويضيع كل الجهود الطبية التي يبذلها الأطباء ولا يدعونا للشكر ولكن للتشكيك .

تحاليل البي سي ار

وتابعت نانسي نعيم متسائلة،طالما لدينا امكانيه توفير الأجهزه لماذا تأخرنا؟، ومامصير المبالغ المحصله من تحليل البي سي ار، لافتة إلى أن نسبة التحاليل بلغت 57 ألف تحليل بقيمة 60مليون جنيه، كما أن القائمين على الخدمة لم يحصلوا على مقابل لعملهم ،مع عدم وجود أجازة سنوية وصرف 200 جنية للنبطشية، مشددة على التعامل مع هذه المبالغ معاملة القسم الاقتصادي .

وأشارت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، إلى المنحة المقدمة لدعم محافظة سوهاج فى التصدي لجائحة كورونا ،والتي بلغت ٦٥ مليون جنية، لافتة إلى أن المحافظة لم تحصل عليها إلى الآن، وأن لم تصرف خلال شهر سترد .

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هذا وقد احال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، بيان وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير إىل لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لاعداد تقريرها عنه وعرضه على المجلس .

وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة العامة لمجلس النواب قد وافقت على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.