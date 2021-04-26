/628785/مفاجأة-سارة-من-مجلس-الإسماعيلي-للاعبين-قبل-مباراة-الإنتاج-الحربي-بالدوري-تفاصيل

كشف النادي الإسماعيلي عن مفأجاة سارة للاعبي الفريق قبل عودة مباريات الدوري الممتاز ، ويستعد الفريق الأصفر لمواجهة الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية في لقاء يسعى خلاله برازيل مصر في تحقيق الفوز ومواصلة الإنتصارات بعد الإنتصار الاخير على المصري في بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم تنفيذ طلب إيهاب جلال بصرف مستحقات لاعبي الدروايش المتأخرة يوم الأربعاء المقبل، وذلك قبل عودة مواجهات الدوري الممتاز، الأمر الذي يساهم في زيادة تركيز اللاعبين ذهنيا من أجل تخطى المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق الأصفر.

الإسماعيلي يواجه تلفونات بني سويف

و علم تحيا أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي طلب خلال الأيام الماضية صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل عودة منافسات الدوري المصري الممتاز والذي تنطلق بمباراة الإنتاج الحربي و المقرر لها يوم الأول من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره تليفونات بني سويف في ختام المباريات الودية للفريق غدا في تمام التاسعة والنصف، وذلك بعد ان قرر إيهاب جلال إراحة اللاعبين سلبيا اليوم الإثنين من التدريبات الجماعية عقب إنتهاء المعسكر المغلق الذي أنطلق في الأسكندرية.

و أحرز الأنجولي آري بابل هدف الإسماعيلي الوحيد في مباراة سموحة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي يختتم بها الفريق معسكره المغلق في الإسكندرية، قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الأول من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

قائمة الإسماعيلي لمعسكر الإسكندرية

وكان إيهاب جلال قد قرر إصطحاب قائمة الفريق للمعسكر الودي وهي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي ، محمد صبحي، محمد فوزي.

خط الدفاع: رضوان شريفي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، احمد كاستيلو، باهر المحمدي، محمد عمار، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد عادل، محمد صادق، محمد حسن، محمد بيومي، محمود دونجا، محمد سليمان، زياد طارق، مدحت فقوسة، مصطفى فارس، أحمد مدبولي عمر الوحش، نادر رمضان، عماد حمدي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، آري بابل، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي،، بينسون شيلونجو، مروان شوقي.

الجدير بالذكر أن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قرر عدم تواجد او السماح لأي أشخاص من الجمهور في لقاء الدروايش و سموحة وذلك من أجل فرض مزيد من السيطرة على أجواء الفريق قبل الفترة المقبلة الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز.