«ثورة غضب علي أبو العينين» و«فضح الإخوان »..ماذا حدث بجلسة وزير النقل أمام البرلمان؟

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/628787/ثورة-غضب-علي-أبو-العينين-وفضح-الإخوان-ماذا-حدث-بجلسة-وزير-النقل-أمام-البرلمان
ترقب الشارع المصري جلسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل أمام مجلس النواب، بعد تكرار حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الوزير قدم رؤية متكاملة بشأن جهود التطوير فى منظومة السكة الحديد، وتحدث بمصارحة ومكاشفة، مع تطرقه لعدة مطالب من النواب والأجهزة المعنية وخاصة العاملين بالنقابات فى المنظومة.
بيان وزير النقل
- قال الفريق كامل الوزير أن مشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024 تضمنت تنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة 633.2 مليار جنيه و اعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 107 مشروع بتكلفة 617,7مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري) أي ان وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط ولكنها عشرة هيئات مختلفة ممكن ان يكون بعض الهيئات الأخرى اكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هي التي يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا وهي اقدم الهيئات بمصر.
- الوزير أكد أن مشروعات الطرق والكبارى مخطط : 464 مليار جنيه ( منفذ : 269,8مليار جنيه ) ( جارى : 111,5مليار جنيه ) ( متبقى : 82,7 مليار جنيه ) حيث ان المشروع القومى للطرق 7000كم / 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور / 34 مليار جنيه وايضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم / 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / 140مليار جنيه.
- الوزير قال أن مشروعات الأنفاق والجر الكهربى مخطط : 837 مليار جنيه ( منفذ : 39,6 مليار جنيه ) ( جارى : 431.1مليار جنيه ) ( متبقى : 366,3مليار جنيه ) حيث تم تطوير الخطين الأول والثانى للمترو 65.5كم / 47,5 مليار جنيه واستكمال الخط الثالث للمتروالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97مليار جنيه و الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر }حى الاشجار{ – عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) 42 كم / 150 مليار جنيه والخط السادس للمترو (الخصوص - المعادي الجديدة) 30 كم / 73,4 مليار جنيه والقطار الكهربائى LRT (مدينة السلام- العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) 103كم / 35 مليار جنيه ومونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 98.5كم / 76,5 مليار جنيه وشبكة القطار الكهربائى السريع 1810 كم / 360 مليار جنيه وتطـــوير وكهربة خط سكك حــديد ابو قير وتحويله إلى مترو إعادة تأهيل تــرام الرمل 35.4 كم / 39,1 مليار جنيه
- الوزير قال أن مشروعات النقل البحرى مخطط : 63 مليار جنيه ( منفذ : 15,8 مليار جنيه ) ( جارى : 18,6 مليار جنيه ) ( متبقى : 28,6مليار جنيه) ميناء الإسكندرية بتكلفة 19,2 مليار جنيه وميناء دمياط بتكلفة 23,4 مليار جنيه وميناء السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه وميناء شرق بور سعيد بتكلفة 10 مليار جنيه وموانئ البحر الأحمر بتكلفة 10,3 مليار جنيه بالإضافة إلى الموانئ الجديدة الجاري تنفيذها بواسطة القوات المسلحة في برنيس والعريش وأبوقير وجرجوب.
- الوزير قال أن مشروعات الموانئ البرية والجافة مخطط : 15 مليار جنيه ( منفذ : 0,3 مليار جنيه ) ( جارى : 5,7 مليار جنيه ) ( متبقى : 9 مليار جنيه ) حيث تم تطوير الموانئ البرية بتكلفة 2 مليار جنيه وأنظمة المراقبة والتأمين بالموانئ البرية بتكلفة 0,5 مليار جنيه وإنشاء الموانئ الجافة والمراكز واللوجستية بتكلفة 12,5 مليار جنيه.
- الوزير قال أن مشروعات النقل النهرى مخطط : 3 مليار جنيه ( منفذ : 0,6 مليار جنيه ) ( جارى : 1 مليار جنيه ) ( متبقى : 1,4 مليار جنيه ) حيث تم تطوير الطرق الملاحية بتكلفة 2 مليار جنيه وتطوير موانئ السد العالي ووادي حلفا بتكلفة 220 مليون جنيه وكباري علي الأهوسة والطرق الملاحية بتكلفة 310 مليون جنيه ونظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 165,5 مليون جنيه ورفع كفاءة الأهوسة بتكلفة 100 مليون جنيه ونظم المراقبة والتحكم بتكلفة 200 مليون جنيه.
السكة الحديد
- الوزير قال أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث ان خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به)
- وزير النقل قال أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد (257) مشروع بإجمالى تكلفة (225) مليار جنيه حتي عام 2024 ، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروع بإجمالى (45) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد ( 53) مشروع بإجمالى تكلفة ( 48) مليار جنيه واعتباراً من 1/7/2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد ( 27 ) مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية (132) مليار جنيه ، كما أنه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 53 مليار جنيه بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارت القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل.
- قال أنه عند تولي الوزارة كان يوجد عدد 800 جرار الصالح منها حوالي 400 جرار بنسبة صلاحية 50% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً ”قطارات ركاب فقط“ بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا بدون نقل بضائع ) حيث تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE ) وإعادة تأهيل عدد 81 جرار بالإضافة الي الدعم الفني لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار ( تم الإنتهاء من توريد عدد 110 جرار جديد وإعادة تأهيل عدد 21 جرار ) وتم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرار جديد وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرار بالإضافة إلي عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرار بتكلفة 466,1 مليون دولار ( تم شحن عدد 30 محرك إلي مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محرك منهم إلي مصر ، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم الإنتهاء من عمرة 60 موتور وتم وصول عدد 30 موتور منها إلي مصر ) ، و توريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى ( EBRD ) بتكلفة 290 مليون يورو (تم الإنتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفني والمالي للعروض المقدمة وجاري الترسية علي الشركة الفائزة)
توريد عربات الركاب
- الوزير قال أن الهدف من توريد عربات جديدة هو أحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب ( استلمت الوزارة وكان عندنا 3200عربة ركاب الصالح منها للتشغيل حوالي 2200عربة بنسبة صلاحية 68% والباقي عاطل تكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً وآخر عربات تم توريدها للسكة الحديد ومنها عربات النوم كانت في عام 1982 أي منذ 40 سنة تقريبا وبطاقة استيعابية 700 ألف راكب يومياً بينما كانت السكة الحديد قبل ثورة يناير 2011 تنقل مليون راكب يومياً ) . حيث تم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد (1300) عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو ( 300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية )( تم الإنتهاء من توريد عدد 331 عربة جديدة حتى الآن ) ، وتم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد ( 6 ) قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو .
- فيما يتعلق بتطوير العنصر البشري والإرتقاء به صرح الوزير أنه منذ أن شرفني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة النقل فقد وضعت في مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة ، حيث يتم إجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين وتأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور مع إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
مطالب الوزير
- طالب الوزير قيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر الإثارية التي تقوم بالتحريض بتعطيل العمل ، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية وتوزيع عدد (162) عامل وفني من السكة الحديد اللذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة ، أو التخلص منهم طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .
- ومعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إزالة التعديات علي ممتلكات الهيئة ( أراضي – منشآت ) وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة علي ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في القضاء على الظواهر السلبية والتي تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: ( التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية )
تعقيبات النواب
- النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات وجه التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل على شجاعته وجرأته فى التعامل مع أزمة السكة الحديد، ووقوفه اليوم أمام البرلمان، وعرض خطته لتطوير هيئة السكة الحديد، وطالب عابد بضرورة تطوير وتأهيل العنصر البشرى، مؤكدًا أنه سيطالب من رئيس الوزراء، أن يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطى المخدرات، لأنه مسئول عن حياة وأرواح المواطنين.
- النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أثني على خطة تطوير السكك الحديدية، والتي وصفها بـ"الطموحة" و"الممتازة" ويسجل لها التقدير، موجها تحيته إلى وزير النقل والمواصلات لتحدثه بصراحة، قائلاً: مصداقية الدولة تتحقق بإعطاء البيانات الصحيحة".
- النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قال إنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطني موجه لهيئة السكك الحديدية، يؤكد أن هناك 162 إخوانيا بالقطاع الفني للسكك الحديدية به أسماء وتصنيف كل منهم، موضحًا أن العدد ارتفع إلى 258 شخصا مؤخرًا وتابع متسائلًا: "هتصلح إزاى يا سيادة الوزير ودول موجودين"؟متابعا:" نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع التشغيل والصيانة الحالي، صدر قرار بأبعاده من وزير النقل الأسبق جلال السعيد، ويشغل هذا المنصب حاليا، رغم أن تصنيف الأمن الوطنى له أنه إخوان واسمه موجود في القائمة وكان بيروح رابعة".. وتابع متسائلا: "هتصلح إزاى يا سيادة الوزير ودول موجودين؟.
تعقيب الوزير
- أكد كامل الوزير، وزير النقل، وجود عناصر من الجماعات الإخوانية في الهيئة العامة للسكة الحديد، مشيرا إلي أنه بالفعل هناك عناصر إرهابية وعارفينه، قائلا:كل ما نبعتهم وزارة تانية ترفض وأشار إلى أن الحل في وجود تشريع يفصل هذه العناصر، متابعا: أي عنصر إرهابي لو قعدناه في البيت وياخد مرتبه أفضل، لأن بوجوده أعدادههم بتزيد.
- واستشهد وزير النقل، بأحد سائقي القطارات، الذي خرج وكتب على الفيس بوك ضد مسلسل "الاختيار 2"، وتهديده بأنه ستكون هناك دماء كثيرة بسبب فض اعتصام رابعة. وأبدى وزير النقل، تفهمه لكل الملاحظات التي أبداها الأعضاء، مؤكدا أنه سيتم التعامل معها واتفق وزير النقل، على ما طرحه النائب هشام حسين، عضو مجلس، بشأن ضرورة وجود سيستم قوي داخل هيئة السكة الحديد لمواجهة الإهمال والفساد وقال وزير النقل: لو مفيش سيستم لن يتم التحكم في العنصر البشري، متابعا: ملاحظة السيستم جيدة ونسعى لتطبيقها، وعقب ذلك أحال رئيس المجلس البيان للجنة النقل والمواصلات.
بيان رئيس مجلس الوزراء والطوارئ
- رئيس الوزراء ألقي كلمة أمام مجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ ، مؤكدا أن تهديدات أمننا القومي تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصر لا تخشى أي تهديد أو كيد لوطننا ولن نتزعزع عن عقيدتنا بأن نعيش في بلد يحفظه الله تعالي وجنده خير أجناد الأرض متابعا:" نجاح مصر في مقاومة كل عوامل التدهور التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم لصلابة شعبها وثقته في الله وفي قيادته وحكومته ومؤسساته الوطنية، وعقب البيان تم إحالته للجنة العامة التى وافقت عليه ليتم طرحه علي الجلسة العامة غدا وموافقة بثلثي الأعضاء.
محمد أبو العينين
- الجلسة شهدت واقعة سحب الكلمة من النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، بعد أن تم إعطاءها له، للتعقيب على بيان كامل الوزير وزير النقل الذى ألقاه اليوم بالجلسة. وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أعطى الكلمة لأبو العينين ثم حدث ضجة واعتراض من النواب فى القاعة، بسبب البدء بالكلمة دون طلب مسبق، مما دفع برئيس المجلس لأن يطلب من أبو العينين الجلوس، وأعطى الكلمة للنائبة سناء السعيد. وقال حنفي جبالى رئيس المجلس، :" إدارة الجلسة مرتبطة بالمنصة طبقا للائحة، ورئيس المجلس هو المسئول عن سير الجلسة".
اللجنة التشريعية
- وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ينص مشروع القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً ، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.
غضب بصحة النواب وطرد مسؤول حكومي
- شهد اجتماع اللجنة حالة من الغضب ومشادات بين نواب محافظة سوهاج وممثل وزارة الصحة ، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى محافظة سوهاج وعدم وجود أسرة كافية أو رعايات مركزة – وفقا للنواب وشهد الاجتماع حالة غضب شديدة بسبب الأرقام التى أعلنها الدكتور مصطفي غنيمة، مساعد وزير الصحة، والتى اعتبرها الأعضاء مخالفة للواقع و هاجموا مساعد الوزيرة، الأمر الذى تسبب فى انهاء الاجتماع و تأجيل مناقشة طلب إحاطة حول تكليف الصيادلة الى غدا الثلاثاء .
- و قال " غنيمة " ان هناك لجنة مشكلة من الوزارة موجودة فى سوهاج الآن، وتتابع الإجراءات الطبية والبروتوكولات والوضع الوبائى وسيعدون تقرير شامل سنرسل منه نسخة الى لجنة الصحة و اتفق الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة مع " غنيمة " على أن تلتقى اللجنة الوزارية بنواب سوهاج فى المحافظة الخميس المقبل لتعرض عليهم ما رصدوه و قال النائب ضياء داوود، إن الوضع الوبائى لا يخص نواب سوهاج فقط ويجب أن يتم استدعاء الوزيرة أمام اللجنة.
- وقال مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة، ان النواب يشككون فى البيانات التى تقولها الوزارة و مع ذلك فلدينا بيان صدر الواحدة ظهر اليوم، متابعا: "حميات سوهاج بها 62 سرير داخلى و بها 48 مريض و 14 سرير خالى بنسبة 77,4 % اشغال"، . وهو ما اثار غضب أحد نواب سوهاج، قائلا: "أنا ساكن بجوار المستشفى وتبعد عن بيتى 20 متر والكلام ده غير صحيح، لأن الناس يجلسون امام المستشفى بأعددا كبيرة و لا يوجد مكان لهم ".
- و قال " غنيمة " إن اجمالى عدد اسرة المستشفيات بالمحافظة بلغ 1391 سرير مخصص منها 341 سرير لمرضى كورونا و 77 للمرضى الاخرين ، و هناك اسرة خالية بالأقسام الداخلية للمستشفيات عددها 973 سرير "، وأضاف: " بعض مديرى المستشفيات حددوا عدد أسرة معينة لكورونا وعندما تمتلىء يقول معنديش".
- و هو ما أثار غضب الأعضاء، وتعالت الأصوات وسادت حالة من الهرج داخل الاجتماع، وعلق الدكترو محمود أبو الخير وكيل اللجنة، قائلا: " كل الأرقام اللى ذكرها مساعد الوزيرة مخالفة لأرض الواقع وغير مقتنع بيها، و مفيش نائب فى سوهاج إلا و معه 15 حالة على الأقل مش عارف يدخلها مستشفى، فيما تحدث أحد المسؤولين مع الوزيرة برفضه الهجوم عليها من النواب إلا أن الأمر آثار النواب وتم طرده من الاجتماع.
استدعاء الوزيرة
- الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.
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