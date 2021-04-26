الأنبا مارتيروس يعتذر عن استقبال  المهنئين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان له: "الإخوة الأحباء الأفاضل يشرفنى استقبالكم للتهنئة فى مناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم؛ ولكن نظرًا لحالة الطوارئ التى تمر بها البلاد للموجة الثالثة من فيروس كرونا وتوخى الحذر فى ذلك، نكتفى بتهنئتكم الغالية على قلوبنا من خلال وسائل التواصل المناسبة لحضراتكم".

وأضاف البيان: " ننتهز هذه الفرصة المباركة، لتهنئتكم بصوم الشهر الكريم، وعيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يحفظ البلاد والعالم من كل سوء، ودائمًا نشكر حسن محبتكم ومسعاكم الكريم، وتحيا مصر".