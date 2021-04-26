وزير الأوقاف: الحياة بلا أمل جافة وقاحلة وديننا دين الرحمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الأوقاف، خلال برنامجه "لقاء خاص"، المذاع على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أن الله تعالى يقول: "مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا".
وواصل: "سيدنا عبد الله بن عباس سئل عن أى آيات القرآن الكريم أدعة للأمل فقال، قول الله تعالى : "قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا".
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