وزير الأوقاف يشيد بموهبة الطالبة زهراء

جدة - نرمين السيد - أشاد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، بموهبة الطالبة زهراء لايق بالصف الثالث الثانوى والفائزة بالمركز الأول فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم بالمسابقة التى تنظمها مديرية أوقاف كفر الشيخ.





وأكد "الوزير" عبر حسابه الشخصى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أنها نموذج واعد يدعمه. وخلال الفيديو، أنشدت "الزهراء"، ابتهال فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

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