وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس

جدة - نرمين السيد - وكان الشيخ حافظ سلامة يعانى من عدم انتظام فى ضربات القلب ونسبة الأكسجين فى الدم وصلت إلى 70% وتم نقله إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصى وأخيرًا استقر بمستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناءً على طلبه وتم دخول الشيخ حافظ سلامة إلى العناية المركزة بالمستشفى.

وخضع الشيخ حافظ سلامة لبرنامج علاجى مكثف بعد وضعه على جهاز للحفاظ على نسبة الاكسجين فى الدم.

الجدير بالذكر ان الشيخ حافظ سلامة يعد من رموز المقاومة الشعبية فى الوطن العربى خاصة فى حرب الاستنزاف وصمود السويس 100 يوم وكان احد اسباب عدم استسلام مدينة السويس الباسلة عقب الثغرة فى حرب أكتوبر 73 وصمود المدينة 100 يوم للحفاظ على الانتصار مع الجيش والشرطة.