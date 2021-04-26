إيبارشية الفيوم تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وقال فى البيان، الذى نشره اليوم الاثنين، بعنوان "شكر واعتذار من إيبارشية الفيوم": "نظرًا للوضع الصحى الحالى والمتعلق بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصًا منا على سلامة الجميع؛ نعتذرعن إستقبال السادة المهنئين بعيد القيامة المجيد على المستويين الرسمى والشعبى وذلك فى جميع كنائس الإيبارشية".
وأضاف البيان: "وننوه عن إمكانية تقديم التهنئة بالعيد هاتفيًا سواء بالإتصال أو بالرسائل أوعبر البرقيات ووسائل التواصل الإجتماعى، ونحن إذ نشكر ونُقدر عمق المشاعر الطيبة والمحبة الغالية من الجميع، مصلين أن يرفع الله الوباء عن العالم ويحفظ مصرنا الغالية والشعب المصرى العظيم سالمين معافين".
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