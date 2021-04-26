الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 عبر موقع وزارة التضامن

الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 الذي ازدادت عمليات البحث عنه من أجل التعرف على كل ما يتعلق بصرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين، بالتزامن مع أخر تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي بأن قد تدعى الدعم 1.4 مليار جنيه ليستفيد منه أكثر من 3 مليون أسرة فقيرة بداية من شهر أبريل الحالي، واهتمت الدولة في أن تقدمه للمواطنين من أجل مساعدتهم في التصدي لظروف الاقتصادية الحالية، كما أنه قد أكدت الوزارة من قيل فيما بتعلق بوقف صرف منحة تكافل وكرامة للمواطنين أنه لا يوجد له دليل من الصحة وأن الدولة مستمرة في أن توفر الدعم لكافة الأسر المحتاجة، وأصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن طريقة تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

أصبح الآن بإمكان كافة المواطنين القيام بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني المفعل الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وقامت بوضع عدة شروط من أجل التسجيل بتكافل وكرامة منها الآتي:

أن لا يكون الشخص قد حصل على أي مبلغ تأميني من قبل يزيد عن 400 جنيه وهذا الشرط يطبق على كلاً من القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية للجنسين.

يجب أن يكون الأبناء بمراحل دراسية متنوعة.

يجب أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين سن الولادة وحتى 18 عام.

يتم تقديم المعاش للمطلقات والأرامل.

يتم القيام بتقديم بطاقة وطنية سارية والعديد من المستندات الأخرى.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة