فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 جميع المحافظات وطرق السداد الشركة المصرية للاتصالات

اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 أبريل تم صدور فاتورة التليفون الأرضي الموجود داخل المحلات التجارية والشركات والمنازل، لتحصيل قيمة الخدمة المقدمة مُسبقاً عن الثلاثة أشهر الماضية يناير وفبراير ومارس، وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير رابط على شبكة الأنترنت يمكن من خلاله معرفة قيمة فاتورة أبريل 2021 بكل سهوله ويسر عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر المنزلي، حيث تعد الشركة المصرية للاتصالات من أقوى الشركات التابعة للحكومة المصرية في مجال الاتصالات.

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي

بعد صدور قيمة فاتورة أبريل وجب على كل مواطن القيام بالتعرف على قيمتها ودفعها قبل انتهاء فترة السماح المقررة من الشركة المصرية للاتصالات، ويوجد طريقتان يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلالهما هما.

الطريقة الأولي:- الاتصال برقم 140 من أي تليفون وتتبع التعليمات حتى يتم الوصول إلى معرفة قيمة الفاتورة.

الطريقة الثانية:- الدخول على الرابط الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

اختيار كود المحافظة طبقاً للمحافظة التي بها التليفون.

إدخال رقم التليفون.

اضغط على المستطيل المكتوب به اظهر الفواتير.

الانتظار قليلا حتى يتم ظهور قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون

منحت الشركة المصرية للاتصالات جميع عملائها شهراً مهله لسداد فاتورة أبريل 2021 وذلك من تاريخ صدور الفاتورة في 15 أبريل لتنتهي في 14 مايو المُقبل، وذلك قبل التعرض لتحويل الخط إلى استقبال فقط أوانقطاع الخدمة المقدمة أو دفع غرامة التأخير ولذا قامت الشركة المصرية بتعدد مصادر وطرق الدفع وهي كما يلي.