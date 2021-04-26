/628786/هل-يغيب-أحد-لاعبي-الأهلي-عن-مواجهة-المصري-غدا-بسبب-كورونا
يستعد النادى الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى ، مساء غد الثلاثاء ، على ملعب الإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى لترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة .
في نفس السياق أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادا لمواجهة المصري ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس إستعدادا للمصري والجونة ، وذلك وفقا للبروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية التى يخوضها الفريق .
وعقد بيتسو موسيماني ، المدير الفني للمارد الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم ، الذي أقيم مساء اليوم في مقر النادى الأهلى على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المصري ، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو قبل مران الفريق الختامي اليوم .
ياسر إبراهيم ومحمد هانى
وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة ، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية محمد هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق من الناحية الطبية للوجود مع الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية وفقا لرؤية الجهاز الفني.
وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش اليوم ، وأكد أبو عبلة جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية للمارد الأحمر .
حكم مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى
أسند لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القد م إدارة المباراة :
حكم ساحة : أحمد الحنفي ، ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام. .
حكم الفيديو: محمود بسيوني ومحمود ناجي .
يحتل النادى لأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصري البورسعيدى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة .
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