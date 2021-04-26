/628786/هل-يغيب-أحد-لاعبي-الأهلي-عن-مواجهة-المصري-غدا-بسبب-كورونا

يستعد النادى الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى ، مساء غد الثلاثاء ، على ملعب الإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى لترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة .

في نفس السياق أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادا لمواجهة المصري ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس إستعدادا للمصري والجونة ، وذلك وفقا للبروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية التى يخوضها الفريق .

وعقد بيتسو موسيماني ، المدير الفني للمارد الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم ، الذي أقيم مساء اليوم في مقر النادى الأهلى على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المصري ، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو قبل مران الفريق الختامي اليوم .

ياسر إبراهيم ومحمد هانى

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة ، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية محمد ‏هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق من الناحية الطبية للوجود مع الفريق والمشاركة في ‏المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية وفقا لرؤية الجهاز الفني.‏

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش اليوم ، وأكد أبو عبلة جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية للمارد الأحمر .

حكم مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

أسند لجنة الحكام بالإتحاد المصرى لكرة القد م إدارة المباراة :

حكم ساحة : أحمد الحنفي ، ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وأحمد حسام. .

حكم الفيديو: محمود بسيوني ومحمود ناجي .

يحتل النادى لأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى المصري البورسعيدى في المركز الرابع برصيد 29 نقطة .