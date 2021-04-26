شاهد.. ماذا حدث في أول ظهور علني لـ«كارتيرون وأسامة نبيه» بعد أزمة جهاز الزمالك ؟

/628788/شاهد-ماذا-حدث-في-أول-ظهور-علني-لـكارتيرون-وأسامة-نبيه-بعد-أزمة-جهاز-الزمالك

تجاهل وفتور واضح..

رصدت عدسات الكاميرا مشاهد مثيرة في أول ظهور علني للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برفقة أسامة نبيه المدرب العام للفريق، بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت بين الثنائي في الفترة الأخيرة، وتسببت في إثارة المشاكل والتكهنات حول مصير الجهاز الفني لقلعة ميت عقبة .

كانت مشكلة كبيرة قد أثيرت في الساعات الماضية حول رغبة المدرب الفرنسي في الإطاحة بأسمة نبيه من جهازه المعاون، ورغبته في الإستعانة بمدرب جديد، بحجة تدخل الأخير في عمله، وعدم إلتزامه بتعليمات كارتيرون، سواء في التصريحات الإعلامية أو الجوانب الفنية مع اللاعبين، وهو الأمر الذي أثار غضب نبيه لدرجة تهديده بالرحيل عن تدريب الفريق، قبل أن يعود لنفي ما حدث، ويؤكد استمراره مع الزمالك لحين إشعار آخر .

ويظهر خلال الصور التي تم إلتقاطها أثناء مواجهة الزمالك والبنك الأهل، الذي يستضيف استاد القاهرة، ضمن بطولة الدوري الممتاز، حالة فتور واضحة بين كارتيرون وأسامة نبيه، وعدم وجود حوار مشترك بين الثنائي طوال أحداث اللقاء .

كما تُظهر الصور قيام أسامة نبيه بتوجيه اللاعبين داخل الملعب، وتجاهل وجود المدرب الفرنسي على خط الملعب، الأمر الذي فسره البعض على أن الأزمة ما زالت قائمة، خاصة بعد أن أكدت مصادر مسئولة داخل نادي الزمالك، أن الساعات القادمة ستشهد تدخل واضح من اللجنة التي تدير النادي، لحل الأزمة، وحسم موقف الجهاز الفني الحالي .

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز.

تشكيل الزمالك و البنك الأهلي في الدوري

فيما دخل البنك الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمود الزنفلى.

خط الدفاع : عاصم صلاح - محمد مجدى - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين.

خط الوسط : معروف يوسف - محمد بسيونى - حسام السيد - محمد المثنانى.

الهجوم : كريم بامبو - فادى فريد.