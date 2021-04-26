/628789/البنك-الأهلي-يسجل-الهدف-الأول-في-الزمالك-بالدوري-الممتاز-فيديو

أحرز عاصم صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الهدف الأول لفريقه في مرمى الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض في تحقيق الفوز والإبتعاد بالصدارة عن الأهلي وصيف البطولة

و أحرز حميد أحداد الزمالك الهدف الثاني لفريقه في مرمى البنك الأهلي بعد كرة عرضية من الظهير الأيسر عبد الله جمعة من جهة اليسار قابلها حميد أحداد برأسية من وسط منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين محمود الزنفلى، واصاف أحداد الثالث لصفوف الزمالك.

وسجل يوسف أوباما لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك الأهلي بعد هجمة مرتدة لصالح فريق الزمالك انتهت بكرة عرضية من حميد أحداد من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما بتسديدة من داخل منطقة الحزاء سكنت يمين المرمى.

أهداف مباراة الزمالك و البنك الأهلي

وأنطلقت المباراة بين الزمالك و البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز، ويأمل البنك الأهلي في إقتناص الثلاث نقاط والدخول لمنتصف الجدول، فيما يسعى الفارس الأبيض في تحقيق نقاط اللقاء الثلاثة للإستمرار على صدارة الترتيب.

ويدخل الزمالك مباراة البنك الأهلي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة بعد الفوز الأخير على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، فيما يدخل البنك الأهلي في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعهم من المباريات السابقة. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز. فيما دخل البنك الأهلي مباراة الزمالك بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمود الزنفلى.

خط الدفاع : عاصم صلاح - محمد مجدى - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين.

خط الوسط : معروف يوسف - محمد بسيونى - حسام السيد - محمد المثنانى.

الهجوم : كريم بامبو - فادى فريد.