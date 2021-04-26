/628790/الاختيار-2-الحلقة-14-أحمد-مكي-وأسماء-أبو-اليزيد-في-حلقة-مفرغة

الاختيار 2 الحلقة 14شهدت أحداث مثيرة، بداية من مداهمة يوسف الرفاعي -أحمد مكي- ضابط العمليات الخاصة وقوات الأمن لمنطقة اختباء تجار السلاح بالإسماعيلية، ليتم القبض على أحدهم، ولكن الهدف فر هاربًا للمرة الثانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت انفجار مديرية أمن القاهرة، وخطة أسماء أبو اليزيد لإرجاع أحمد مكي لها.

كريم عبد العزيز يعاني من كابوس متكرر

استيقظ زكريا يونس على كابوس يتكرر معه بشكل يومي على الأرجح، حيث يرى جسده يسير بين الناس تائهًا عقب حدوث انفجار كبير، فطلب والدته على الهاتف وأخبرها فطلبت منه أن يردد وراءها دعاء ما ويستمر في قوله بعد ذلك.

جماعة الإخوان ينفذون عملية تفجير جديدة

انفجرت إحدى المنشآت الحكومية "مديرية أمن القاهرة" على يد العناصر الإرهابية، واجتمع من بعدها زكريا وصديقه أحمد فايز ليناقشوا كيفية القبض على تلك العناصر.

وعلى جانب آخر، أقامت الجماعة الإخوانية مظاهرة رافعين شعار "ثورة ثورة حتى النصر في كل مكان بمصر"، وسار يوسف الرفاعي بينهم في محاولة منه للإمساك بأحد العناصر التكفيرية.

الشيخ همام ينفصل عن الأنصار

اجتمع الشيخ همام بأحمد داش، وسأله الأخير عن سبب تركه للأنصار، فأخبره أنه أفضل شخص يصنع متفجرات ولا يحب أن يحركه أحد، ومن ثم أطلقوا على بعضهما أسماء حركية ميبو ومجد الدين، وانضم إليهم أحد طلاب كلية الهندسة ليصنع لهم الدوائر الكهربية الخاصة بالمتفجرات.

كريم عبد العزيز وأحمد سعيد عبد الغني في محاولة للوصول إلى فارس

استمر زكريا وأحمد فايز في جمع معلومات للوصول إلى شخص يدعى فارس من أحد العناصر الإرهابية.

خطة أسماء أبو اليزيد

أخبر رفاعي ابنه يوسف أن عليا -أسماء أبو اليزيد- تقدم لها أحد زملائها بالعمل ووافقت، فصُدم الأخير بالخبر، ودخل إلى غرفته وتواصل مع صديقة عليا واتفق أن يتقابلا.

وأخبرت عليا صديقتها أن موضوع العريس ما هو إلا خطة، حتى يشعر يوسف بقيمتها، واتفقت معها على كلام معين ستخبر به يوسف في إطار خطتهم.

كريم عبد العزيز وإنچي المقدم بسهرة رومانسية

شعر زكريا أن زوجته نادية ليست بخير فسألها فأخبرته أنها ملوله بسبب تشابه الأيام فاتفق معها على إرسال بناتهما إلى والدته والخروج سويًا، واتجها إلى ذات المطعم الذي كان يسهر فيه الشهيد محمد مبروك مع زوجته رشا.

جماعة الإخوان تحتفل بالعملية الإرهابية الجديدة

اجتمع أبو عبيدة قائد العناصر التكفيرية معهم عقب تنفيذ عمليتهم الإرهابية للاحتفال بنجاحها، والتخطيط لعملياتهم القادمة، وأبدى هارون -إسلام جمال- رغبته في تنفيذ عمليات أكبر وأكثر، وتسأل عن إرسال جواز السفر إلى فارس.

أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد يعودان لبعضهما

قابلت صديقة عليا يوسف وسألها متعجبًا كيف استطاعت عليا نسيانه بهذه السرعة وأنه فعل ما فعله لأنه يحبها ويخاف عليها، فوجد عليا خلفه ومن ثم تركتهم صديقتهم وجلسا سويًا وبدأ يعاتبا وعادا لبعضهما.

أحمد مكي ينفذ مأمورية السلاح بنجاح

خرج يوسف الرفاعي وقوات الأمن في مأمورية جديد بمنطقة عين شمس للقبض على شخص يدعى عصفورة ليتسنى لهم الوصول من خلاله إلى أبو الليل الذي يتحفظ على كمية كبيرة من السلاح الآلي، وداهموا بيته واستطاعوا الإمساك به ومن معهم.

كريم عبدالعزيز وأحمد سعيد عبد الغني يتمكنا من القبض على فارس

نجح الضابك زكريا و أحمد فايز في القبض على العنصر التكفيري فارس بعد أن حاول الهرب منهم أثناء متابعتهم له، ومن ثم أنكر هويته، لتنتهي أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 14.