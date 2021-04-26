/628791/ملخص-دوري-أبطال-آسيا-كل-ما-تريد-معرفتة-عن-نتائج-دور-المجموعات

انتهت أحداث مباريات اليوم ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، في الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من دور المجموعات، والتي شهدة علي المجموعة الرابعة والمجموعة الثانية والخامسة من البطولة في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات.

نتيجة مباراة الوحدة وبيرسيبوليس:

حقق فريق الوحدة الإماراتي الفوز علي فريق بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة هدف دون رد، في لقاء إياب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة، سجل هدف المباراة الوحيد تيم ماتافز في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

نتيجة مباراة تركتور سازي تبريز وباختاكور

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة إياب تركتور سازي تبريز الإيراني وباختاكور الأوزباكستاني، في لقاء جمع الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في لقاء المجموعة الثانية.

نتيجة مباراة الريان وجوا

انتهت مباراة الريان القطري وجوا الهندي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء إياب، من الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا من المجموعة الخامسة، سجل هدف جوا خورخي أورتيز في الدقيقة الثالثة من المباراة، وسجل هدف الريان في المباراة في الدقيقة 89 بأقدام علي فريدون.

نتيجة مباراة القوة الجوية والشارقة

حقق فريق الشارقة الإماراتي الفوز علي القوة الجوية العراقي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء إياب، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا من المجموعة الثانية.

نتيجة مباراة النصر والوحدات

حقق فريق الوحدات الأردني الفوز علي النصر السعودي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء إياب، من الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، سجل هدف النصر الوحيد عبد الرزاق حمدالله من خلال ضربة جزاء، وسجل هدف الوحدات الأول أحمد زريق وسجل الهدف الثاني عبدالعزيز نداي.

نتيجة مباراة فولاز خوستان والسد

حسم السد القطري المباراة بنتيجة هدف دون رد أمام فولاز خوستان الإيراني، في لقاء إياب، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في المجموعة الرابعة، في حين سجل هدف المباراة الوحيد نام تاي هي في الدقيقة 64 من عمر المباراة.