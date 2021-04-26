/628792/طبيب-الأهلي-يعلن-عودة-ثنائي-الفريق-قبل-مباراة-المصري-البورسعيدي-تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف الثنائى محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، وياسر إبراهيم قلب دفاع المارد الأحمر، من المشاركة في المباريات المقبلة بعد أن عانى اللاعبان من الإصابة خلال الساعات المقبلة.

وقال أبو عبله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: " إن محمد ‏هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق جاهزان من الناحية الطبية للتواجد مع الفريق و المشاركة في المباريات الرسمية، ويبقى تواجدهم في المواجهات من عدمها هي رؤية فنية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

عودة ياسر إبراهيم ومحمد هاني للمباريات

وكان الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم ثد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدتهما عن الوجود مع ‏الأهلي في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية وعلى رأسها مواجهات الدوري الممتاز، قبل أن يشارك الثنائي في المران على ملعب التتش ويؤكد على جاهزية الثنائي للقاءات.‏

في نفس السياق أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق استعدادا لمواجهة المصري ، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس إستعدادا للمصري والجونة ، وذلك وفقا للبروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية التى يخوضها الفريق .

وعقد بيتسو موسيماني ، المدير الفني للمارد الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم ، الذي أقيم مساء اليوم في مقر النادى الأهلى على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المصري ، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو قبل مران الفريق الختامي اليوم .