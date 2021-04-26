/628794/الزمالك-يسحق-البنك-الأهلي-برباعية-في-الدوري--فيديو

حقق الزمالك فوز قوي علي البنك الأهلي، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور السابع عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

دخل الزمالك المباراة بقوة وضغط، في محاولة خطف المباراة من البداية، والتي بالفعل نجح في تحقيقها، ليسجل ثلاث اهداف في الشوط الأول، ويخرج من الشوط الأول ويبدأ الشوط الثاني بكل أريحية، في حين سجل الهدف الوحيد البنك الأهلي في المباراة في الشوط الثاني من خلال ضربة جزاء.

أهداف الفريقين في المباراة

سجل يوسف أوباما لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة السابعة من المباراة، بعد هجمة مرتدة لصالح فريق الزمالك انتهت بكرة عرضية من حميد أحداد من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما بتسديدة من داخل منطقة الحزاء سكنت يمين المرمى.

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سجل الهدف الثاني في المباراة حميد أحداد في الدقيقة الثامنة عشر من المباراة، من خلال عرضية من الجانب الأيسر من بن شرقي، تتخطي الدفاع وتصل لأحداد ويسددها برأسية من وضع مائل ويسكنها الشباك علي يمين الحارس.

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سجل الهدف الثالث الدولي المغربي حميد أحداد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من الملعب، أرسلها أشرف بن شرقي تصتدم في الدفاع، وتصل لحميد أحداد ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

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تحصل البنك الأهلي علي ضربة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعد تدخل قوي من سيف الدين الجزيري علي لاعب البنك الأهلي، سددها عاصم صلاح بكل أريحيه وثقه.

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سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع من المباراة، من خلال ضربة جزاء علي يمين الحارس، بعد تدخل قوي من حارس مرمي البنك علي زيزو، وإستعانة حكم المباراة بتقنية الفار وإحتساب ضربة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر الزمالك الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 17 مباراة.

يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 18 مباراة.