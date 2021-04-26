اعفائه من الضرائب والرسوم.. هشام الجاهل يعدد مزايا تعديلات قانون صندوق دوت الخليج

/628795/اعفائه-من-الضرائب-والرسوم-هشام-الجاهل-يعدد-مزايا-تعديلات-قانون-صندوق-تحيا-مصر

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون دوت الخليج، والتى من شأنها إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم.

وأضاف عضو مجلس النواب النائب هشام الجاهل أن التعديلات تهدف الى اعفاء الصندوق من سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، واعفائه من أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً، لاسيما وتضرر عمل الصندوق نتاج هذه الضرائب والتى تؤثر على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج.

وأضاف النائب هشام الجاهل،” انى اوافق على التعديل المتضمن إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع”.

وتضمن التعديل المزمع مناقشته بمجلس النواب إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .

المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.