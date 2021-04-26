مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14..هروب ياسمين عبد العزيز مرة ثانية

/628797/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-14هروب-ياسمين-عبد-العزيز-مرة-ثانية

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14 استهلت الأحداث بمعرفة شقيق غزل بعلاقة عابد ونادين التي كان الزواج العرفي حليفها، لتحاول نادين أن تمتص غضبه بدهاء ماكر، وتخطط معه لإعلان زواجها السري الذي سينال من وراءه العديد من المكاسب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14، بعدما هربت ياسمين عبد العزيز من زوجها للمرة الثانية.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14

ذهب عابد تيمور "خالد الصاوي" إلى منزل والد غزل"ياسمين عبدالعزيز" لكي تعود معه إلى منزلهما، حيث أستقبله والدها الذي يحاول دائما ان يكسب رضاه ويكون تحت طاعته حتى لا يسلب عابد منهم النعم والاموال التي يعيشون فيها من خيره على حساب إهانة ابنته غزل.

فضلت غزل نفسها عن عائلتها هذة المرة ولم تستسلم لزوجها عابد تيمور، فرفضت ان تعود معه وهربت من منزل والدها، وامر عابد رجالته بأن يلاحقوها حتى لا تتمكن من الهرب، ولحسن حظها قابلها الخديوي "أحمد العوضي" في الطريق أثناء سيرها في الشارع دون ان تعلم إلى اين ستذهب، واخذها معه في السيارة ونجدها من ملاحقة عابد ورجالته، ثم أخبرها ان مفاتن "إيمان السيد" هي التي بلغته بهروبها.

وينتقل المشهد إلى قدرية "دينا فؤاد" التي طلقها الخديوي عندما علم انها على اتصال برفعت الذهبي، وهي منهارة امام والدها لان الخديوي طلقها بسبب إمرأة اخري، وتوعدت ان تنتقم من غزل التي أخذت منها زوجها.

اتصل رفعت الذهبي بعابد تيمور ليسأله بسخرية إذا كان طلق غزل ام انها على ذمته لانها عادت بالفعل إلى مزرعة الخديوي مرة أخري، ثم اجتمع مع ابو خاطر الذي أخبره في الحديث معه انه يريد ان يقتل مالك شقيق الخديوي، أنتقامًا لما فعله معه اخر مرة، حيث أخذه من منزله وحبسه في مزرعة الخديوي، وان الانتقام منه سيحسن من شأنة امام رجالته.

وانتهت أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 14 بذهاب الدجالة زغروطة "بدرية طلبة" إلى مكان غزل ومعها ستات اخرين لكي يهجموا على عزل يضربوها ضرباً مميتاً كما وصتهم قدرية زوجة الخديوي.