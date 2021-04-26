/628798/حميد-أحداد-مع-الزمالك-حمادة--ومع--كارتيرون-حمادة-تانى

تألق المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك ، في الفترة الأخيره ، ونجح في التسجيل بعد فترة عجاف لأكثر من عامين ، وكانت أخر أهداف مهاجم الأبيض في مرمى بيتروأتليتيكو الأنغولي ، وذلك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 .

سجل حميد أحداد، الهدف الأول له بعد فترة غياب اليوم ، وذلك في مرمى الإنتاج الحربي ، وإنتهى اللقاء بنتيجة 2-0 لنادى الزمالك ، في الجولة الـ 17 من منافسات الدوري المصري .

ينجح أحداد أيضا في تسجيل هدفين في مباراة فريقه اليوم مع البنك الأهلى ، ليحرز الهدف الأول في الدقيقة الـ 18 ، والثانى في الدقيقة الـ 42 ، وتنتهى المباراة بنتيجة 4-1 للزمالك .

ليسجل أحداد مع الزمالك بإدارة الفرنسي باتريس كارتيرون ثلاث أهداف في مباريتين متتاليتين مباراة الإنتاج الحربي ، والبنك الأهلى ، بعد عدم التسجيل لمدة عامين .

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلى

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

في الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد زيزو.

في الهجوم : حميد أحداد .

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسامة إبراهيم – محمد بسيوني – عاصم صلاح – محمد مجدي

خط الوسط: معروف يوسف – فادي فريد – حسام الصانع - كريم بامبو.

خط الهجوم : أحمد ياسين - محمد مثاني

وحقق الزمالك فوز قوي علي البنك الأهلي، بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد ، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور السابع عشر من الدوري المصري الممتاز، وكان اللقاء علي استاد القاهرة الدولي .

سجل الهدف الأول يوسف أوباما في الدقيقة الـ 7 من عمر الشوط الأول ، والثانى يسجله حميد أحداد في الدقيقة الـ 18 ، يتألق أحداد أيضا ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 42 ، ويختتم زيزو التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى عن طريق ضربة جزاء .