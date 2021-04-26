قصة فيلم The father الفائز بالاوسكار..الزهايمر يعكر صفو الحياة

/628799/قصة-فيلم-The-father-الفائز-بالاوسكارالزهايمر-يعكر-صفو-الحياة

تدور أحداث فيلم The father حول الأب العجوز الذي تظهر عليه أمراض الشيخوخة ويدخل في مرحلة الخرف وتحاول ابنته أن تساعده ولكنه يرفض ما يجعلها تشعر بثقل المسئولية، ويبدأ يشكك في تفاصيل حياته وحب الناس له ومن ثم يفقد عقله.

دوت الخليج يستعرض قصة فيلم The Father، وكواليس العمل الذي لاق إعجاب مختلف الجنسيات، وحصل على جائزة الاوسكار ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن قائمة الأكثر بحثًا على “جوجل”.

تطور مراحل الزهايمر

توضح التجربة في الفيلم مراحل تطور حالة مريض الزهايمر وصولًا للمرحلة التي يحتاج فيها رعاية طبية، وهناك الكثير من الأحداث التي يذكرها بطل العمل قد وقعت بالفعل وبعضها من وقع الخيال، هو يمكنه أن يتذكر بعض الأشياء وعقله ينكر الأخرى.

فيلم The Father يفوز بالاوسكار

فاز فيلم The Father للنجم أنتوني هوبكنز وأوليفيا كولمن بجائزة الأوسكار في دورته الـ 93 لعام 2021 لأفضل سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي.

كواليس فيلم The Father

فيلم The Father مستوحي من مسرحية "Father" لمؤلف العمل فلوريان زيلر الذي أصدرها عام 2012، ويعد العمل الإخراجي الأول له كمخرج ومؤلف معًا، وحول المسرحية السيناريست كريستوفر هامبتون إلى عمل سينمائي، وهو مزيج من الفن الفرنسي والطابع البريطاني.

الجدير بالذكر، أن الفيلم من بطولة أوليفيا كولمان، مارك جاتيس، أنثوني، هوبكينز، عائشة ضاركر، روفوس سيويل، رومان زيلر وايموچين، والموسيقى الخاصة بالفيلم من تألحين الإيطالي لودوفيكو ايناودي.