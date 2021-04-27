الصحة تحذر المواطنين: المتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات هي فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا، وطالبت وزارة الصحة والسكان بالالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل.
وكانت وزارة الصحة خصصت 3 أرقام ساخنة للتواصل مع مصابى كورونا لتقديم الدعم الكامل لهم وتوفير الرعاية الصحية، حيث قالت وزارة الصحة والسكان، إن رقم 105 خط ساخن للاستفسار عن فيروس كورونا والخدمات الصحية الأخرى ورقم 1440 خط رسائل لمتابعة مرضى فيروس كورونا في العزل المنزلي و16474 خط لاستقبال الشكاوى الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة .
وأوضحت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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