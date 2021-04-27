الزمالك يفوز على البنك الأهلي برباعية مقابل هدف فى سهرة رمضانية

حقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 17 على استاد القاهرة، احرز اهداف الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة 7 وحميد أحداد في الدقيقتين 18 و 43 واحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 96 ، وأحرز هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء 67 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يواصل الزمالك احتلاله صدارة الدورى برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة ، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 نقطة.

سيطر لاعبو الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملا واختفي لاعبو البنك الأهلي ، ولم يكن لفريق البنك الأهلي اية هجمات تذكر.

في المقابل اتسمت هجمات الزمالك بالخطورة في ظل اهتزاز مستوي محمود الزنفلي حارس مرمي البنك الأهلي وخط دفاعه.

تألق من الزمالك كل من حميد أحداد واشرف بن شرقي وعبد الله جمعة ومحمود الونش ومحمد أبو جبل.

الشوط الثاني حاول لاعبو البنك الأهلي احراز اهداف لتقليل فارق النتيجة ولكن عاب هجمات البنك الأهلي عدم التركيز ولم تشكل خطورة علي مرمى الزمالك، عدا ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد العدوى بعد الرجوع للفار في الدقيقة 67 احرز منها عاصم صلاح هدف البنك الأهلي الوحيد.

واجري كارتيرون 5 تبديلات بنزول كل من سيف الجزيري ومروان حمدي ومحمود عبد العزيز زيزو وإسلام جابر ومحمد عبد السلام، ولكن اداؤ الزمالك عابه في الشوط الثاني الحذ وعدم الاندفاع الهجومي للخروج بالمباراة الي بر الأمان.

وتعرض محمد بسيوني للطرد في الدقيقة 78 بعد تدخل عنيف ضد طارق حامد، وهو الطرد الذي انهي المباراة قبل وقتها للاعبي البنك الأهلي، حيث سيطر الإحباط علي لاعبي النك الأهلي فيما تبقي من وقت المباراة ، وفي الدقيقة 96 يحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك يحرز منها احمد سيد زيزو الهدف الرابع ويطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك 4 / 1 .