نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر ونهاية شهر رمضان فلكيا في مصر 2021-1442 والإجازة المتوقعة في المقال التالي
منذ فترة قليلة كان البحث عن موعد عيد الفطر جزءًا من أخبار عمليات البحث على google حيث أن الكثيرون من المواطنون يتساءلون عن موعد عيد الفطر2021 في مصر، على الرغم من مرور أيام قليلة على بداية شهر رمضان شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن، يبحثون في هذه الفترة الحالية لمعرفة موعد عيد الفطر والإجازات التي سيأخذونها خلال تلك الأيام، لذا سنعرض بعض التفاصيل الخاصة بمواعيد عيد الفطر التي تم التوصل إليها بجهود علماء الفلك والمعهد القومي للبحوث.
موعد عيد الفطر فلكيا في مصر
يوم 12 من شهر مايو هو سيكون أخر يوماً من شهر رمضان الكريم، لذا فإن عيد الفطر 2021 في مصر سيوافق يوم 13 من شهر مايو، وهو أول أيام العطلات الرسمية، يجئ احتفالاً بالعيد وسط تطبيق إجراءات وقائية مشددة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وأهمها الحفاظ على المسافة الاجتماعية بين الأشخاص، لذا علينا أن نلتزم بارتداء الكمامات الطبية وعدم خلعها.
أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان المبارك شهد تبايناً في أوقات الصيام في عدد من المحافظات المتنوعة، وذلك لاختلاف طبيعة موسم الصيف وطبيعة المنطقة الجغرافية لكل محافظة، موضحاً أن أقصر أيام رمضان هي من حيث عدد ساعات الصيام في محافظة أسوان.
إجراءات وقائية في عيد الفطر في مصر 2021
أكد (الدكتور جاد القاضي) أنه تم تشكيل عدداً من اللجان لدراسة هلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمساحة كما أوضح دار الإفتاء أن اللجان حرصت على التنسيق الكامل مع غرفة دار الإفتاء، وأضاف (الدكتور جاد القاضي) أن اللجان ضمت عدداً من محافظات الجمهورية مثل سوهاج ومحافظة حلوان ومحافظة دمياط إضافةً إلى محافظة الفيوم، وأشار إلى أن أطول يوم صيام في رمضان يكون في محافظة دمياط.
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