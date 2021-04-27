/628801/عمرو-أديب-لأول-مرة-ألاحظ-هجوم-أقل-من-قناة-الجزيرة-على-مصر

قال الإعلامي الشهير عمرو أديب إن المتحدث بإسم الرئاسة التركية، تحدث عن مباحثات دبلوماسية مع الدولة المصرية وزيارة للقاهرة في أول مايو المقبل.

عمرو أديب: توقعت التغيير في العلاقات وأضاف الإعلامي الشهير عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية أنه بوصول جو بايدن لحكم الولايات المتحدة الأمريكية، كنت قد توقعت أنه سيحدث تغيير على مستوى العلاقات وهو ما يحدث الآن . وأشار أديب في برنامجه إلى أنه لأول مرة ألاحظ منذ عام 2008 هجوما أقل على الدولة المصرية في قناة الجزيرة. وقال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية : "نبحث سبل إصلاح العلاقات مع السعودية بأجندة أكثر إيجابية".

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