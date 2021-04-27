ملخص الساحرة المستديرة بقارة أوروبا اليوم الأثنين

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شهدت القارة الأوروبية اليوم الأثنين علي القليل من الاحداث الرياضية، في أقوي الدوريات المحلية بأوروبا، في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.

نتيجة ليستر سيتي وكريستال بالاس

انتهت مباراة ايستر سيتي وكريستال بالاس، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح ليستر، في لقاء جمع الفريقين في الدور الثالث والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هدف ليستر الأول تيموتي كاستاني، وسجل الهدف الثاني للفريق كليتشي إيهيانتشو، في حين سجل هدف بالاس الوحيد في المباراة اللاعب ويلفريد زاها.

نتيجة مباراة إيبار وريال سوسييداد

حقق ريال سوسييداد الفوز علي إيبار بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الثاني والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، سجل هدف المبارة الوحيد أليكساندر إيبساك في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

نتيجة مباراة تورينو ونابولي

انتهت مباراة تورينو ونابولي بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق نابولي، في لقاء جمع الفريقين في الدور الثالث والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز، سجل الهدف الاول تيموي باكايوكو، في حين سجل الهدف الثاني في المباراة فيكتور أوسيمين.

نتيجة مباراة لاتسيو وميلان

حقق فريق لاتسيو فوز قوي علي ميلان بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، في لقاء جمع الفريقين في الدور الثالث والثلاثون من الدوري الإطالي الممتاز، سجل الهدف الأول في المباراة خواكين كوريا في الدقيقة 2، وسجل الهدف الثاني خواكين كوريا في الدقيقة 51، في حين سجل الهدف الثالث في المباراة شيرو إيموبيلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

أوناي إيمري يشيد بمحمد النني

آشاد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال، والمدير الفني لفريق آرسنال سابقاً، بلم الشمل مع المصري الدولي محمد النني في المباراة المقبلة للفريقين في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة يوم الخميس المقبل، والتي تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة مساء.

توماس نوخيل: تشلسي مستعد لريال مدريد

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي، إستعداداً لمباراة ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد بقيادة الفرنسي زيدان المدير الفني للفريق، بأن الفريق مستعد بشكل كامل للريال في لقاء الغد، وهازارد له معامله خاصة من فريقة السابق.