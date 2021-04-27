/628793/مفجأت-بالجملة-قائمة-الأهلي-لمواجهة-المصرى-في-الدوري

يستعد النادى الأهلى لمواجهة المصرى غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف ، والتى تقام على ملعب الإسكندرية ، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الـ 15 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز ، يقاتل المارد الأحمر من أجل الفوز ، وذلك حيث يحتل الأحمر المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 33 نقطة ، بينما يأتى الزمالك في المركز الأول برصيد 39 نقطة .

أعلن بيتسو موسيمانى المديرالفنى للمارد الأحمر قائمة الأهلي لمواجهة المصرى البورسعيدى وجاءت كالتالي:‏ قائمة الأهلى لمواجهة المصرى محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفجأت بالجملة.. قائمة الأهلي لمواجهة المصرى في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.